Sanz ve "carroñerismo político" con niña atropellada y PSOE insiste en poner en marcha una comisión de investigación

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, también delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha atacado el "carroñerismo político" de los socialistas con la menor atropellada el día del apagón por el coche en que circulaba el director de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, aún de baja laboral, mientras que el concejal del PSOE Enrique Rico ha insistido en la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación para "aclarar dudas y asumir responsabilidades".

En la comisión del ramo, Rico ha dirigido sus primeras palabras a los más de 5.000 agentes, a los que les ha trasladado su "reconocimiento, agradecimiento y apoyo", para explicar que con esta pregunta busca "defender y proteger el prestigio de la Policía Municipal, que el PP se ha empeñado en lesionar" con "constantes dudas en procesos de oposiciones, sobre las bases de las convocatorias, sobre los tribunales de las oposiciones, sobre posibles tratos de favor a allegados, familiares o alumnos de una determinada academia, sobre posible tráfico de preguntas con investigados judiciales que forman parte de la cúpula de la Policía".

Para Rico, la gestión del atropello ha venido marcada por "la opacidad y la absoluta falta de transparencia", además de por "el incumplimiento de la normativa porque, por ejemplo, no se hizo el obligatorio control de alcoholemia". A eso ha sumado "una lamentable falta de sensibilidad porque tardaron una semana en preocuparse por la niña". El concejal ha concluido su primera intervención pidiendo el cese del director general y de la propia Sanz.

"LÍNEAS ROJAS"

"La verdad es que esa supuesta comisión de investigación tendría una gran ventaja porque a lo mejor la portavoz socialista, Reyes Maroto, no se queda muda, como en el Senado, cuando fue y no tenía nada que decir en esa comisión de investigación", ha ironizado la vicealcaldesa.

Para Sanz, el PSOE "no tiene línea roja que no traspasen". "No vamos a tolerar que se difame a la Policía Municipal ni a ningún funcionario público. Si ustedes están acusando a los funcionarios públicos que intervinieron de falsificar documentos, como a un atestado o un parte de Samur-Protección Civil, sea valiente, dígalo y aténgase a las consecuencias", ha advertido.

En la postura del PSOE con el accidente sólo ve un intento de "convertirlo en un escándalo nacional porque hay tanto que tapar". "Pero por mucho que ustedes intenten tapar, están en descomposición. Si es que no hay nada que pueda tapar la vergüenza del gobierno del partido al que usted pertenece", ha espetado a Rico.

"SE HAN DADO TODAS LAS EXPLICACIONES"

Sanz ha asegurado que "se han dado todas las explicaciones, todas, desde el primer momento, sin ningún tipo de opacidad, diciéndoles qué es lo que ahí había ocurrido y cómo se habían hecho todas las cosas desde el primer minuto".

"La Policía Municipal de Madrid no ha estado nunca tan cuidada y tan apoyada como está en estos momentos con este Gobierno, entre otras cosas porque hemos invertido más dinero que nadie", ha defendido la delegada, que ha vuelto a enviar los "mejores deseos" a la menor herida, con cuya familia están en contacto y a quien le han "ofrecido toda la ayuda". En este punto ha lamentado que la izquierda "está utilizando, como siempre", a la niña en un ejemplo de "carroñerismo político".

La vicealcaldesa ha insistido en que el director general de la Policía "debió informar de manera directa", tanto al alcalde como a ella. Y de abrirse algún tipo de investigación judicial se atenderá "con la máxima colaboración y enviando toda la documentación a disposición".

También ha aprovechado la comisión para apuntar a la responsabilidad del Gobierno con el apagón, que generó un "desprestigio, como los de los chats del uno con el dos (en referencia a Pedro Sánchez y José Luis Ábalos) insultando a los presidentes autonómicos o a otros miembros de su partido".

"Desprestigio es que hoy el jefe de gabinete de Reyes Maroto esté declarando en una trama de corrupción porque están de corrupción hasta las cejas. Eso sí es desprestigio", ha continuado Sanz. Rico ha pedido, para acabar, que "investiguen y asuman responsabilidades".