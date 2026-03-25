Sanz vincula el "momento extraordinario" de Madrid a la seguridad pero pide más competencias para la Policía Municipal

La vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en el Congreso de Seguridad Local de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inma Sanz, ha señalado que uno de los motivos del "momento extraordinario" por el que atraviesa la capital es la seguridad, si bien ha aprovechado para reivindicar un nuevo marco normativo que dote de más competencias a las policías locales.

"La realidad supera con mucho en estos momentos ese marco legal, y por lo tanto necesitamos un cambio en el ordenamiento jurídico que recoja lo que 'de facto' se produce todos los días en las calles", ha señalado Sanz desde el Congreso de Seguridad Local de Barcelona, donde ha coincidido con representantes de seguridad de otras partes de España.

Allí la vicealcaldesa de Madrid ha destacado que los Cuerpos de policía local han incrementado sus capacidades y su participación en el ámbito de la seguridad "supera con creces el marco normativo actual". "Los ciudadanos demandan resultados y no tanto problemas competenciales", ha remachado.

Al respecto de la situación en Madrid, Sanz ha aseverado que la ciudad "vive un momento extraordinario por muchos motivos, y el primero de todos es la seguridad". Esto hace que la capital sea "una ciudad segura" pero que, pese a todo, "se enfrenta a grandes desafíos" para los que también necesita más personal.

MÁS PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La vicealcaldesa ha puesto como ejemplo que "a Madrid le faltan mil policías municipales" por la tasa de reposición que pesa sobre los ayuntamientos y que a día de hoy se ha convertido en "un obstáculo que impide dimensionar adecuadamente la plantilla". Desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento se han convocado 2.800 plazas, pero el objetivo es alcanzar los 7.000 efectivos en plantilla.

Además, Sanz ha puesto en valor la instalación de cámaras de videovigilancia, con más de 400 ya en la ciudad de Madrid, 120 de ellas dotadas de Inteligencia Artificial. También ha destacado otras tecnologías en las que Madrid ha sido pionera como los dispositivos táser, los guantes detectores de metales o los drones de vigilancia.

Finalmente, la delegada de Seguridad y Emergencias ha reconocido que "muchos de los desafíos" a los que se enfrenta Madrid son compartidos con otras grandes ciudades, pero ha lamentado que, al contrario de otras capitales, la ciudad no goza der una Ley de Capitalidad que dote de "capacidad financiera y normativa" para gestionar los servicios municipales.

CONGRESO DE SEGURIDAD LOCAL DE BARCELONA

Sanz ha participado en el Congreso de Seguridad Local de Barcelona, donde ha coincidido con otros representantes de seguridad municipal de distintos puntos del país, incluido el teniente de Alcalde del Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior de Barcelona, Albert Batlle, y el director de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, Asier Erkoreka Arruza.

Este foro es un encuentro profesional dedicado a "analizar y proyectar el futuro de la seguridad local" en las grandes ciudades, partiendo de la "evidencia" de que las policías locales han asumido "responsabilidades operativas, tecnológicas y de gfestión" que superan sus competencias legales, según apunta el Ayuntamiento de Madrid.