SATSE critica que "la sanidad madrileña está aletargada" y que "se está improvisando sobre la marcha"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería SATSE ha asegurado este jueves en un comunicado que "la sanidad madrileña está aletargada" y que "se está improvisando sobre la marcha y eso no es una buena noticia desde el punto de vista sanitario".

"Los hospitales funcionan a medio gas, la Atención Primaria no ha avanzado desde el inicio de la pandemia. No se dan citas, no conocemos los protocolos, no se ha reforzado la plantilla a pesar de que las bajas por Covid-19 han sido numerosas, muchos recursos asistenciales siguen cerrados en Primaria", ha manifestado.

SATSE Madrid reclama que deberían contratarse, al menos, unas 1.000 enfermeras más para reforzar el ámbito asistencial que ha de liderar la normalización.

"No queremos el aplauso y las buenas palabras de los políticos. Queremos hechos y que se refuercen las plantillas. Que se contrate a enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, que se nos doten de los EPIs y el material suficiente para que podamos ofrecer la sanidad que queremos y no podemos ofrecer", ha agregado.