Savills saca al mercado el edificio del Teatro Barceló en Madrid en busca de inversores y nuevos usos

Archivo - Fachada del Teatro Barceló, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Savills ha sacado al mercado el emblemático edificio del Teatro Barceló, con el objetivo de atraer inversores y operadores que impulsen nuevos proyectos para este espacio, considerado uno de los inmuebles más icónicos de la vida cultural y nocturna de la capital.

La consultora ha informado en un comunicado de que el edificio, construido en los años 30 como cine y posteriormente reconvertido en teatro y sala de fiestas, cuenta con una superficie aproximada de 2.589 metros cuadrados y constituye un referente del racionalismo madrileño.

Asimismo, ha destacado que el inmueble ha mantenido "un papel relevante en la vida social y cultural" de Madrid, primero como sala de cine desde 1931 y, desde los años 80, como uno de los espacios más simbólicos del ocio nocturno de la ciudad.

El director de retail High Street en Savills, Andrés Martín, ha asegurado que la "singularidad" del activo y su trayectoria lo convierten en un candidato para albergar nuevos proyectos culturales, de entretenimiento, hospitality o propuestas híbridas, apoyadas en su presencia en la memoria colectiva.

Savills ha señalado que trabaja en distintas alternativas para el futuro del edificio, tanto mediante la búsqueda de operadores especializados como de inversores que permitan dar una nueva vida al espacio.

El Ayuntamiento de Madrid ordenó el pasado 27 de noviembre el precinto del Teatro Barceló, que hasta entonces funcionaba como discoteca, por un período de un año, en el marco de un procedimiento relacionado con su licencia y tras no levantarse medidas cautelares.