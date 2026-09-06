De Sebastián Yatra a Marta Sánchez: todo lo que traerá Hispanidad 2026 a Madrid

Imagen de la presentación de la Hispanidad 2026 en Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Sebastián Yatra y Marta Sánchez en la Plaza de España y una cabalgata con 15 carrozas por la Gran Vía serán algunos de los principales atractivos de la Hispanidad 2026, que llenará de color y música la capital del 2 al 12 de octubre.

La sexta edición del festival organizado por la Comunidad de Madrid reunirá en esta ocasión más de 150 actividades de música, gastronomía, cine, folclore, arte y patrimonio bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid'.

Estados Unidos será el país invitado coincidiendo con el 250º aniversario de su independencia. La elección busca poner el foco en la presencia del español en el país norteamericano, donde viven alrededor de 60 millones de hispanohablantes.

La programación se desplegará por distintos puntos de la capital y otros municipios de la región. La Plaza de España, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor albergarán los tres grandes escenarios musicales al aire libre, a los que se sumarán espacios como el Parque de Santander, los Jardines del Palacio de Vista Alegre y, por primera vez, Puente del Rey.

YATRA Y MARTA SÁNCHEZ, EN PLAZA DE ESPAÑA

El colombiano Sebastián Yatra protagonizará una de las principales citas de la edición con un concierto gratuito el 10 de octubre en la Plaza de España.

El artista repasará una trayectoria en la que destacan canciones como 'Traicionera', con la que alcanzó la popularidad internacional en 2016, 'No hay nadie más', 'Cristina' y 'Tacones rojos'. Ganador de premios como el Latin Grammy, Yatra también participó en la película de Disney 'Encanto' interpretando 'Dos oruguitas', nominada al Oscar a la mejor canción original.

El mismo escenario recibirá al día siguiente, 11 de octubre, a Marta Sánchez. La programación musical contará además con el trompetista cubano Arturo Sandoval, referente internacional del jazz fusión, que también ofrecerá una clase magistral en el Teatro Magno.

Al cartel de artistas se incorporan la cantante cubana Aymée Nuviola, la francovenezolana La Chica, el grupo peruano Tipa Tipo, los colombianos Los Cumbia Stars y el cubano Cimafunk.

La representación española incluirá a Lin Cortés, Nat Simons y Los Nikis de la Pradera, mientras que el Corral de la Morería volverá a llevar la vertiente más flamenca del festival a la Plaza Mayor.

UNA CABALGATA CON 15 CARROZAS POR GRAN VÍA

Otro de los actos centrales de la Hispanidad será como es habitual la Gran Cabalgata, que recorrerá la Gran Vía el 4 de octubre con 15 carrozas y representaciones de diferentes países.

Al detalle, el desfile contará con dos carrozas especiales dedicadas a Madrid y Estados Unidos y convertirá la arteria madrileña en un recorrido de banderas, música, color y bailes. Guam, territorio estadounidense situado en el Pacífico, participará también en esta edición.

El homenaje al país invitado se completará con la actuación de la World Street Brass Band de Nueva Orleans, el espectáculo 'De Broadway a la Gran Vía' y una jornada sobre coleccionismo de arte español organizada en colaboración con el Meadows Museum de Dallas.

También se desarrollarán varias iniciativas con el objetivo de divulgar la influencia hispana en la independencia estadounidense. Entre ellas estará el proyecto '1776-We The Hispanics', compuesto por una exposición en la Puerta del Sol y una jornada de análisis.

La agenda incluirá igualmente el foro 'Tradición Jurídica Hispánica. Cultura, identidad y retos en el siglo XXI' y una actividad desarrollada por la NFL en torno a la cultura del fútbol americano.

DEPORTE Y GASTRONOMÍA EN PUENTE DEL REY

Como novedad, Puente del Rey se incorporará este año a los espacios de Hispanidad con una programación centrada en el deporte y la gastronomía.

Así, el enclave albergará el 11 de octubre la Carrera de la Hispanidad 'Madrid corre en español', organizada en colaboración con MadBlue. También acogerá 'Ágave y Maíz. Gran Festival Mexicano', una cita gastronómica de tres días impulsada junto a Casa de México y Sello Copil.

En la organización participarán asimismo instituciones como la Embajada de Estados Unidos, el Real Jardín Botánico, la Galería de las Colecciones Reales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Casa de América, el Museo Cerralbo, el Centro Sefarad-Israel y la Fundación Mapfre.

TEATRO, CINE, EXPOSICIONES Y FLAMENCO

Los espacios culturales de la Comunidad de Madrid también se sumarán al festival con propuestas escénicas, cinematográficas y expositivas.

De este modo, los Teatros del Canal ofrecerán 'Baco polaco', de Mauricio Kartun, y el Ferial de Calaveras, de Aguascalientes. La Sala Alcalá 31 acogerá el ciclo Cine y Flamenco y la proyección de 'We the Hispanos. España, raíz de Estados Unidos', de José Luis López-Linares.

Por su parte, la Casa Museo Lope de Vega albergará la exposición 'Pintura de castas', mientras que el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial programará un concierto de Marta Espinós patrocinado por la Fundación Joaquín Achúcarro de Dallas.

La Plaza de Toros de Las Ventas será escenario el 12 de octubre de la tradicional Corrida de la Hispanidad. Fuera de la capital, las bandas municipales de Arroyomolinos, Chinchón, Móstoles, Navalcarnero, Vallecas, Villa de Madrid y Villa del Prado participarán en la celebración de la Fiesta Nacional.

Hispanidad 2026 buscará así superar las cifras de la edición anterior. En 2025 el festival reunió a más de 900.000 personas, un 30% más que el año precedente, y generó un impacto económico superior a los 46 millones de euros. Según los datos del Gobierno regional, el retorno rozó los diez euros por cada euro invertido.