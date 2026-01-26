Securitas Direct entrega la Placa de Oro de la Seguridad a la Comunidad de Madrid. - SECURITAS DIRECT

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de Asesoría Jurídica, Buen Gobierno y Asuntos Regulatorios de Securitas Direct para España, Portugal, Italia y Latinoamérica, Rosa Rodríguez Rico, ha hecho entrega de la Placa de Oro de la Seguridad a Pedro Antonio Ruiz Escobar, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112).

Según ha informado Securitas Direct en un comunicado, la compañía ha reconocido así a la Comunidad de Madrid como una de las comunidades autónomas más seguras de España, por contar con uno de los mejores porcentajes de volumen de intrusiones y mantener una tendencia sostenida de mejora en sus tasas de criminalidad. El acto de entrega ha tenido lugar en la sede de la compañía en Madrid.

"La seguridad y protección de los madrileños es siempre nuestra máxima prioridad, por ello la colaboración público-privada, con empresas referentes en su sector como es el caso de Securitas Direct, es lo que nos identifica como una de las regiones más seguras, lo que viene avalado por los excelentes resultados en materia de prevención de intrusiones", ha afirmado el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112).

Por su parte, Rodríguez Rico ha destacado que "es un orgullo poder entregar a la Comunidad de Madrid esta placa, reflejo de la extraordinaria labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Servicios de Emergencia para garantizar la protección de los ciudadanos".