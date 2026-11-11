El seguimiento en el servicio de recogida de basura municipal llega al 20% el turno de noche y al 10% el de mañana

Imagen de recurso de un imbornal cubierto de hojas un día de lluvia en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general de este miércoles en el servicio de recogida de residuos del Ayuntamiento de Madrid ha alcanzado el 20% en el turno de noche y el 10% en el de mañana.

Así lo han trasladado desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio, quienes han apuntado que se han cumplido los servicios mínimos en la recogida de fracciones de cartón y vidrio.

Por su parte, en la limpieza viaria, Selur e interbloques el seguimiento no ha llegado siquiera al 10% en el turno de mañana. No se han producido incidentes reseñables más allá de tres baldeadoras pinchadas y un peinado pinchado y con lunas rotas en Villaverde.