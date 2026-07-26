Seis alumnos madrileños diseñarán un asentamiento en el espacio en la final de una competición internacional en Florida

Los seis estudiantes madrileños premiados en la fase europea participarán en la International Space Settlement Design Competition (Issdc), una competición educativa internacional que reta a afrontar el diseño de un asentamiento humano en el espacio - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis estudiantes madrileños de Bachillerato viajarán a Florida para participar en la final de la International Space Settlement Design Competition (Issdc), una competición educativa internacional que reúne a jóvenes de diferentes países para afrontar el reto de diseñar un asentamiento humano en el espacio.

Los seis jóvenes de entre 16 y 18 años han alcanzado la fase final tras superar un proceso que comenzó el pasado mes de enero con la fase española --organizada por Spanish Space Initiative (Spsin)-- y continuó en abril con la final europea, según ha detallado la entidad en un comunicado.

La competición se desarrollará entre los días 30 de julio y 3 de agosto en el Center for Space Education, ubicado junto al NASA Kennedy Space Center Visitor Complex en Florida. Allí, se reunirán estudiantes de China, India, Sudáfrica, Alemania, Reino Unido y distintos países de América del Sur.

UN DESAFÍO DE 48 HORAS CON COMPAÑEROS QUE NO CONOCEN

Una vez comience la competición, los madrileños serán distribuidos entre compañías internacional formadas por participantes de diferentes países. De esta manera, los equipos se configurarán con compañeros a los que no conocen, procedentes de otras culturas y diferentes sistemas educativos.

Cada compañía reproducirá el funcionamiento de un equipo profesional de la industria aeroespacial, con sus respectivos departamentos y roles de liderazgo. Sólo cuando comience la final, los estudiantes recibirán la solicitud o Request for Proposal (RFP) que revelará el proyecto de la edición. Juntos, contarán con aproximadamente 48 horas para desarrollar una solución completa.

La competición puede plantear múltiple retos, desde el diseño de una ciudad, una instalación industrial o una infraestructura destinada a hacer posible la presencia humana en otro punto del sistema solar.

Así, durante las 48 horas del desafío, los alumnos tendrán que definir la estructura del asentamiento, sus sistemas de energía y agua, los métodos de construcción, la automatización, habitabilidad, seguridad, el modelo económico, los costes y el calendario de ejecución.

La propuesta final será presentada íntegramente en inglés ante un jurado formado por antiguos astronautas, exingenieros de la NASA y otros especialistas de reconocido prestigio en el sector. La propuesta más innovadora, completa y creíble será la ganadora.

UN DESCUBRIMIENTO "VOCACIONAL"

La Issdc supone un reto para demostrar la destreza de estos jóvenes en la ingeniería, física y otras disciplinas, pero también supone un desafío para exponer su capacidad de liderazgo, negociación, comunicación, gestión del tiempo y trabajo bajo presión.

Asimismo, esta convocatoria supone un primer contacto cercano con el funcionamiento real de una empresa aeroespacial para muchos de los participantes. Algunos de los madrileños seleccionados llevan años preparándose para este certamen y, a través de las diferentes etapas y retos, muchos han descubierto qué es lo que quieren estudiar.

Durante la competición, muchos descubren intereses que van desde la ingeniería y la física hasta la arquitectura, la biología, el derecho, la economía o la dirección de equipos. "Ese descubrimiento vocacional es una de las partes más valiosas de la experiencia", han destacado desde la Spanish Space Initiative.

Por otro lado, esta asociación española sin ánimo de lucro ha acompañado a los estudiantes durante su recorrido y es la encargada de coordinar la expedición internacional y la financiación de los vuelos y seguros de viaje.

De esta manera, estos seis jóvenes participan en la final de forma "completamente gratuita", de manera que la situación económica de sus familiares "no condicione su posibilidad de vivir esta experiencia".