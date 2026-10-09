Seis consorcios empresariales optan a la ampliación de la Línea 11 entre Mar de Cristal y Valdebebas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis consorcios empresariales se han interesado en participar en la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid entre Mar de Cristal y Valdebebas, la mayor ampliación del suburbano de la legislatura con una inversión de 880,6 millones de euros para llevar esta línea hasta Valdebebas Norte, han informado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En concreto, la Dirección General de Infraestructuras ha dividido la licitación del proyecto en dos lotes. Todos los consorcios optan a ambos lotes, salvo Becsa-Acsh-Copasa, que únicamente participa en el lote 2. El resto están formados por Acciona-Seranco, FCC-Convensa-Ortiz, Vias-Sacyr-Cavosa, Ferrovial-Dragados-Avintia y OHLA-San José-Rover.

En concreto, el proyecto contempla un tramo de 7,2 kilómetros, con cuatro estaciones de nueva construcción --Ifema-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte-- y dos estaciones de enlace sobre infraestructuras ya existentes: Mar de Cristal, donde la L11 conectará con la 4 y la 8, y Aeropuerto T4, que enlazará con la L8 y la red de Cercanías, reforzando la intermodalidad del transporte público madrileño.

Con el objetivo de agilizar los plazos, las obras de ampliación se han dividido en dos contratos independientes. El primero comprende el tramo entre Mar de Cristal y Hospital Enfermera Isabel Zendal, con un plazo de ejecución de 39 meses y una inversión de 580 millones de euros.

El segundo incluye el tramo entre el citado Hospital Enfermera Isabel Zendal y Valdebebas Norte. En este caso, el plazo previsto es de 32 meses y la inversión asciende a 300 millones.

El objetivo es que los trabajos se puedan desarrollar de forma simultánea y la intención es que las obras finalicen en 2030. Desde Mar de Cristal, la nueva infraestructura llegará a Ifema-Cárcavas, dando servicio a la ampliación del recinto ferial, al futuro circuito urbano Madring y al conjunto del área de actividad económica del entorno.

Desde allí continuará hasta el intercambiador de Valdebebas, mejorando la conexión con el sur del desarrollo urbanístico y con la futura Ciudad de la Justicia.

El recorrido proseguirá hacia la estación Hospital Enfermera Isabel Zendal, facilitando el acceso al complejo hospitalario y a toda su área de influencia, para continuar después hasta la estación de Metro de la T4, reforzando el enlace con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los futuros ámbitos de crecimiento previstos en el entorno.

Finalmente, la actuación concluirá en Valdebebas Norte, donde dará cobertura a los nuevos vecinos de este ámbito y completará la red de transporte público en uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la región. Además, se ha diseñado el trazado reservando la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en el parque empresarial Cristalia y otra junto al futuro centro comercial Valdebebas Shopping.

Desde la Consejería de Transportes que dirige Jorge Rodrigo han subrayado que la participación de los grupos empresariales de referencia en el sector "garantiza una amplia competencia" durante el proceso de adjudicación y pone de manifiesto "el atractivo técnico y la relevancia de trabajar en una de las iniciativas más importantes para el futuro del transporte público madrileño".

La ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la Circular, la más utilizada de la red, en concreto, entre Plaza Elíptica y Avenida de América.