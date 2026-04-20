Seis detenidos durante una redada en un local de ocio nocturno de Usera

Detenidos en una redada en un local de ocio nocturno en Usera - POLICÍA NACIONAL

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por incumplimiento de la ley de extranjería y delito contra la salud pública durante una redada en un local de ocio nocturno en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 18 de abril en un establecimiento de ocio ubicado nocturno regentado por asiáticos en la calle Dolores Barranco de Usera, según han informado fuentes policiales.

Allí los agentes detuvieron a seis personas, cinco de ellas por incumplimiento de la ley de extranjería y una sexta por delito contra la salud pública. Además, se extendieron dos actas por tenencia de sustancia estupefacientes.

Asimismo, se multó al responsable del establecimiento de ocio por favorecer el consumo de drogas en el negocio.