Seis municipios madrileños proyectarán el martes una nueva versión de la ópera 'Carmen' en directo desde Londres

SEIS LOCALIDADES MADRILEÑAS EMITEN DESDE LA ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES LA VERSIÓN CONTEMPORÁNEA DE CARMEN - ROYAL BALLET & OPERA

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis municipios de la Comunidad de Madrid proyectarán el próximo martes, en directo desde la Royal Opera House de Londres, una nueva producción de la ópera 'Carmen', de Georges Bizet, dirigida por Damiano Michieletto, dentro de la temporada cinematográfica 2026/27 de la institución británica.

La retransmisión comenzará a las 20 horas desde el Covent Garden londinense y llegará a salas de Madrid, Valdemoro, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Alcobendas, en una iniciativa distribuida en España por Versión Digital que permitirá acercar esta producción operística al público a través de la gran pantalla.

En la capital, las proyecciones tendrán lugar en Mk2 Cine Paz, Mk2 Palacio de Hielo, Conde Duque Auditorio Morasol, Cines Embajadores Río, Cinesa Manoteras y Cinesa Proyecciones. También participarán Reston Cinema, en Valdemoro; Cines Zoco Majadahonda; Kinepolis Madrid, en Pozuelo de Alarcón; Cinesa Las Rozas y Cinesa Moraleja, en Alcobendas.

La producción, coproducida con el Teatro Real de Madrid y La Scala de Milán, cuenta con la mezzosoprano Ginger Costa-Jackson en el papel de Carmen y el tenor Russell Thomas como Don José. El reparto incluye también a Adriana González como Micaëla y Alexander Vinogradov como Escamillo.

UNA VERSIÓN CONTEMPORÁNEA AMBIENTADA EN LOS AÑOS 70

Según recoge Versión Digital en un comunicado, la propuesta de Damiano Michieletto ofrece una lectura contemporánea de la obra de Bizet y traslada la acción a un pequeño pueblo mediterráneo de los años 70, alejado de la ambientación folclórica tradicional y marcado por un entorno social cerrado y opresivo.

En concreto, la puesta en escena echa raíces en cuestiones como la libertad individual, los celos, la violencia y las consecuencias de la obsesión amorosa, con referencias al universo literario de Federico García Lorca. Entre sus elementos escénicos destaca la incorporación de la madre de Don José, una figura autoritaria y silenciosa que evoca al personaje de Bernarda Alba.

La ópera se interpretará en francés con subtítulos en castellano y estará dividida en cuatro actos, con un descanso. La dirección musical correrá a cargo de Sesto Quatrini, que regresa a la Royal Opera tras su debut en 2023.

En este sentido, la partitura incluye algunas de las composiciones más conocidas de la historia de la ópera, como la Habanera, 'L'amour est un oiseau rebelle'; la Seguidilla, 'Près des remparts de Séville'; la canción del toreador, 'Votre toast, je peux vous le rendre', y el aria de la flor de Don José, 'La fleur que tu m'avais jetée'.