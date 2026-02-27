Las señales de bienvenida en vías de acceso desde provincias limítrofes se renuevan con un diseño más limpio y homogéneo

Señales de bienvenida en las vías de acceso a Madrid - COMUNINDAD DE MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La imagen de las señales de bienvenida a la Comunidad en las principales vías de acceso por carretera a la región se renovará con un diseño más limpio y homogéneo que facilita la lectura a mayor distancia y en condiciones meteorológicas adversas y mantiene la simbología del escudo, que incluye el color rojo carmesí y las siete estrellas, que representan la constelación de la Osa Mayor.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este viernes en Aranjuez las instalaciones de la empresa Api Movilidad, especializada en la fabricación de este equipamiento de tráfico y cartelería y encargada de la fabricación de las 97.000 señales verticales distribuidas a lo largo de los 2.500 kilómetros de carreteras de la región.

La nueva identidad gráfica tendrá mayor contraste cromático y tipografías optimizadas para facilitar su lectura a más distancia y en condiciones meteorológicas adversas y se incorporarán láminas reflectantes de última generación para mejorar la visibilidad nocturna.

En cualquier caso, permanecerá la simbología del anterior diseño con el escudo de la Comunidad de Madrid en primer término, que incluye el color rojo carmesí y las siete estrellas que representan la constelación de la Osa Mayor.

La actuación se desarrollará de manera progresiva durante los próximos meses, priorizando los tramos con mayor intensidad de tráfico y aquellos en los que se haya detectado necesidad de actualización, según han apuntado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

"Estamos haciendo una inversión de cerca en torno a 1,8 millones de euros anualmente para poder mantener la señalítica vertical, dar seguridad a los ciudadanos y sobre todo mantener una garantía de todos los efectos de calidad en nuestras carreteras", ha destacado Rodrigo.

Con esta iniciativa, desde la Comunidad de Madrid han subrayado que se reafirma su compromiso con la mejora continua de la red viaria regional y con la seguridad de los conductores, apostando por una señalización más moderna, accesible y eficiente.