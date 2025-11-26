El SEPRONA rescata un búho real herido e investiga la muerte de otro por envenenamiento

Búho Real rescatado por el SEPRONA en Brea de Tajo - GUARDIA CIVIL

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha recuperado dos ejemplares de búho real en menos de 24 horas e investiga la muerte de uno de ellos por el posible uso de cebos envenenados, según ha informado el instituto armado.

Los hechos se produjeron sobre las 9.30 horas del pasado miércoles, cuando un ciudadano alertó a la Central Operativa de Servicio del hallazgo de una rapaz muerta en un descampado en el término municipal de Villaconejos.

Una patrulla del SEPRONA de Rivas-Vaciamadrid se trasladó hasta el lugar para recoger el ejemplar muerto, que presentaba síntomas compatibles con intoxicación por veneno.

Apenas dos horas después, los mismos agentes acudieron a un segundo aviso en la localidad de Brea de Tajo, donde localizaron otro búho real vivo pero atrapado en una alambrada, presentando una posible rotura de ala.

Ambos animales fueron trasladados al Centro de Recuperación de Aves Silvestres (CRAS) de Tres Cantos tanto para la práctica de la necropsia que determine la causa exacta de la muerte, como para el tratamiento y recuperación del segundo ejemplar.

La Guardia Civil ha informado de que ha abierto una investigación para esclarecer el origen del posible cebo envenenado y localizar a los responsables.