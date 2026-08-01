El Sermas realizó alrededor de 3.900 atenciones y 21 ingresos hospitalarios durante los incendios en la Sierra Oeste

Vehículos de los Servicios de Emergencia por el incendio forestal, a 24 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) realizó cerca de 3.900 intervenciones sanitarias derivadas de los incendios forestales que se han sucedido los últimos días en la Sierra Oeste, de las cuales solamente 21 han requerido ingreso hospitalario y ninguno de ellos por causas graves.

Así lo ha comunicado este sábado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, donde ha confirmado además que la calidad del aire ya es buena en todo el territorio madrileño.

Matute ha detallado que la mayoría de atenciones prestadas por el Sermas se debieron a problemas respiratorios y de ansiedad, y ha destacado la "coordinación" de toda la estructura sanitaria madrileña, que "ha permitido que no haya habido ningún incidente grave", según ha afirmado en declaraciones a los medios.

"Cuando se desató esta emergencia nuestra obligación era continuar dando la asistencia que necesita la población y, aparte, ver las necesidades específicas que iba a tener esa población desplazada, esos intervinientes que se enfrentaban al fuego y estar coordinados para desplegar todos los escenarios que se iban presentando en función de esta catástrofe", ha manifestado.

Asimismo, la consejera ha recordado que el Gobierno regional dispuso más de 800 camas hospitalarias ante esta emergencia. De ellas, 29 están ocupadas en el Hospital Universitario Doctor Rodríguez Lafora, donde el viernes fueron reubicados los usuarios de una residencia para personas con trastornos de salud mental de Robledo de Chavela.

Además, el Hospital público Enfermera Isabel Zendal se ha mantenido operativo como centro de emergencias, con capacidad de 241 camas de hospitalización y otras 12 de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El pabellón 1 se habilitó también para realizar labores de triaje, acogida o ampliación de la capacidad asistencial si fuera necesario.

En este centro hospitalario también se mantiene activo el Centro Coordinador del Servicio autonómico de Urgencia Médica (Summa 112), que realizó cerca de 400 actuaciones vinculadas al operativo del incendio.

RESTABLECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha restablecido la actividad de todos los dispositivos de Atención Primaria situados en la zona afectada por los incendios, tras la reapertura este jueves de los Centros de Salud de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, a los que se suman los Puntos de Atención Continuada de Navas del Rey, Cadalso de los Vidrios, Villa Del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Robledo de Chavela que abrirán en su horario habitual.

Precisamente, Matute ha destacado la labor de los profesionales del Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda, en Villa del Prado. "Aguantaron en el incendio con todos los profesionales que incluso estaban sufriendo incendios en sus casas, atendiendo a todos nuestros pacientes frágiles y vulnerables con daño neurológico irreversible y demostrando en el día a día que lo que les importa es la vida hasta el último momento", ha concluido.