Serra promete bajar tarifas de Metro y que la Sanidad "no dependa del humor con el que se levantan los millonarios"

Publicado 20/05/2019 15:59:56 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha anunciado este martes que aumentará el abono de transportes joven hasta los 30 años y bajará todas las tarifas de transporte si gobierna, unas medidas que cifró en 10 millones de euros de presupuesto.

En el debate organizado por el Grupo Prisa para la cadena Ser y el diario 'El País', Serra ha prometido más trenes porque ahora hay "menos trenes y más viajeros por culpa de un "Gobierno de Aguado, Cifuentes y Garrido, ahora en las filas de Cs".

"Hay que mejorar el conjunto de la red, pero eso no es suficiente. Necesitamos un transporte para el conjunto de la región que no abandone a la periferia. Hay una generar una red en forma radial, no en base al centro", ha dicho.

En el bloque de Educación, Serra ha afirmado que es "un pilar para construir una sociedad democrática y por eso necesita más financiación pública".

"El PP ha generado una máquina de segregación y desigualdad, haciendo centros guetos. Necesitamos revertir ese proceso porque ahora se destina más presupuesto a la concertada que la pública y eso lo tenemos que revertir. También paralizaremos esos conciertos con los colegios que segregan por sexos. Para ello necesitamos aumentar la financiación para hacer una educación pública de calidad, laica e inclusiva", ha manifestado.

En Sanidad, la también diputada autonómica ha dicho que "no puede depender del dinero con el que se levantan los millonarios", en referencia a los donaciones que personas como Amancio Ortega, al que ha acusado de "evadir impuestos", como el resto de los millonarios, por las medidas fiscales actuales en la Comunidad de Madrid.

"Estos millonarios deciden dónde van los tratamientos. Pero necesitamos expertos que tengan la capacidad de permitir un sistema común para el conjunto de la ciudadanía", ha lanzado.

Serra ha recordado que los Gobiernos del PP han externalizado la gestión de 7 hospitales para dársela "a empresas que aparecen en las tramas Púnica Gürtel y Lezo y no ha mejorado la atención".

"De hecho, la gestión en esos hospitales es menos eficiente, aumenta la precariedad de sus trabajadores y empeora la atención del conjunto de la ciudadanía", ha criticado. Por ello, se ha comprometido a revertir dichas privatizaciones y a una Ley que homologue los empleados de servicios públicos con los de los públicos.

Tras visionar un vídeo sobre los presuntos maltratos de una trabajadora a un anciano en una resistencia del grupo Los Nogales, la candidata de Unidas Podemos ha afirmado que "esto pasa en un gobierno del PP sostenido por Ciudadanos".

Ante ello, ha propuesto una Ley de residencias que vaya encaminada a garantizar el buen trato a los mayores y bajar el ratio a los trabajadores. También ha criticado el sistema de atención a la Dependencia, "que abandona a las personas, que están aisladas y no se pueden mover de sus casas, y que muchos mueren sin recibir la prestación".

En materia fiscal, Isa Serra ha repetido que Madrid se ha convertido en un "paraíso fiscal para los ricos". Por ello, ha abogado por acabar con las bonificaciones a los impuestos de Patrimonio y Sucesiones para los que más tienen y poner en marcha una política fiscal más progresiva en IRPF.

"Se trata del 1 por ciento de los madrileños. Queremos que las mayorías no paguen lo que no paguen los ricos y recaudar 1.700 millones de euros para hacer una comunidad más justa", ha apuntado.

En otro orden de cosas, la aspirante de Unidas Podemos se ha mostrado en contra de las últimas reformas laborales, ya que "no es asumible que el 82 por ciento del empleo generado sea temporal"; y ha defendido un parque de vivienda pública de alquiler, escuelas de 0 a 3 gratuitas y avanzar hacia un modelo que respeta al medio ambiente y cuida la salud para "poner en el centro la vida de las personas por encima de una minoría privilegiada".

"YA NO HAY GOBIERNOS EN SOLITARIO, NECESITAMOS UNO DE IZQUIERDAS"

Preguntada por los pactos, Isa Serra ha abogado por un gobierno progresista y ha vuelto a pedir al candidato socialista, Ángel Gabilondo, que clarifique si pactaría con Ciudadanos y al líder regional de Cs, Ignacio Aguado, si aceptaría los votos de la ultraderecha Vox.

"Después de 24 años de saqueo, corrupción y privatización de lo público es fundamental un gobierno de izquierdas y los ciudadanos piden acuerdos. Es evidente que no hay gobiernos en solitario y necesitamos un gobierno entre la izquierda y que tanto Errejón, Gabilondo y yo nos pongamos de acuerdo para el programa de cambio", ha declarado.

Por último, la candidata ha pedido el voto a las cientos de mujeres que salieron a la calle el 8 de marzo para "avanzar hacia un modelo de sociedad más justo".

VALORACIÓN DEL DEBATE

Isa Serra se ha mostrado satisfecha del debate porque "ha podido trasladar sus propuestas al conjunto de los madrileños", aunque menos de lo que le hubiera gustado porque "ha habido momentos en los que parecía una conversación que no estaba a la altura de los madrileños".

"Siempre hay poco tiempo. Yo creo que hay veces en las que se ha fomentado una discusión en la que no nos permitía trasladar cuáles son nuestras propuestas. Y era una discusión de menos nivel de lo que creo que deben tener la mayoría de los madrileños, pero aún así siempre que hemos podido hemos trasladado nuestras propuestas en sanidad, en educación, y he querido hablar de vivienda he tenido poco tiempo pero creo que ese es el drama de la Comunidad de Madrid", ha agregado.

Preguntada por su cercanía a Errejón, ha respondido que comparten muchas propuestas y que "no es su enemigo". "Nuestro adversario es el PP, es la derecha, son las burradas que dice Vox, y creo que estamos en condición de hacer un gobierno de izquierdas tanto con el PSOE como con Íñigo Errejón", ha reiterado.

La parlamentaria también ha insistido en que Gabilondo responde a si pactaría con Cs tras las elecciones porque los votantes "tienen derecho a saber qué va a pasar con su voto y creo que deben saber si el PSOE va a responder a esas presiones de la CEOE, del Banco Santander, que dicen que con Unidas Podemos no puede haber un gobierno".

"Creo que eso indica por dónde podemos ir y hacia donde tenemos que hacer un gobierno, que es un gobierno para la mayoría de los madrileños y no para una minoría privilegiada", ha añadido.

"A mí me parece erróneo lo de Gabilondo. Está diciendo que puede haber un gobierno con Ángel Garrido que hace dos días era el presidente del PP y también con quienes pactan con Vox en Andalucía, los que persiguen a quienes combaten la violencia machista. Me parece que eso no es avanzar, es ir para atrás, es aumentar la precariedad vital que tienen los madrileños y desde luego espero que el resultado del 26 de mayo sea suficiente como para que no les den los números", ha concluido Serra.