Serrano afirma que el Gobierno de Ayuso será "transparente" con el ático y afea a la izquierda por "engordar" el asunto

Archivo - El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). El encuentro tiene el objetivo de conmemorar los tres años del triunfo electoral municipal y autonómico del - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso será "transparente" con la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid y ha afeado a la izquierda por "tratar de engordar" este asunto "a diez meses de las elecciones".

"Yo estoy convencido que el gobierno dará, como siempre, toda la información y será todo lo transparente que requiere la ley", ha remarcado en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press, donde ha defendido que las explicaciones "están razonablemente dadas".

Sobre hacer público el expediente de la compra, el número 'dos' del PP madrileño ha señalado que Planifica Madrid "no está sujeta a los mismos requisitos de contratación que una Dirección General o cualquier departamento del propio Gobierno".

"Ojalá todos fuéramos igual de transparentes y pudiéramos saber el coste real de todas las viviendas que pagamos los españoles a los ministros. A mí me gustaría también saberlo", ha lanzado en respuesta a los ministros del Ejecutivo central que "se llenan la boca criticando a la Comunidad cuando ellos se están beneficiándose de pisos en la Comunidad de Madrid que son auténticos palacetes".

Así, ha ironizado con que la "noticia del verano" sea que Ayuso "vuelva a vivir de alquiler en un piso" pagado con su dinero para "tapar" la crisis migratoria de Ceuta. "Creo que, es más, hasta tiene piscina comunitaria y un Mercadona cerca, lo cual debe ser de un nivel de lujo exquisito", ha sostenido.

CENSURA EL USO DE LA IZQUIERDA SOBRE ESTE ASUNTO

También ha cargado contra la utilización por parte de la izquierda sobre la compra de este ático, "tratando de engordar permanentemente durante todo el verano". "Lo que la izquierda pretende hacernos creer es que en 10 meses de las elecciones, de tapadillo, la Comunidad de Madrid compra una vivienda para que viva Ayuso sin ningún tipo de publicidad. Eso es lo que quiere, es absurdo", ha dicho.

Al hilo, el secretario general del PP de Madrid ha recalcado que "no se ha comprado un inmueble para ser residencia oficial durante la Presidencia ni cuando sea expresidenta". Ha reiterado que el Ejecutivo autonómico explicó que se adquirió este inmueble porque "iba a haber unas obras en Sol que hay que acometer".

"Es lo inaudito. Aquí estamos hablando de que hemos convertido en dos días en noticia que Ayuso se vuelve a vivir de alquiler a un piso que se paga ella, en un país en el que tenemos a la mitad del gobierno viviendo en sedes oficiales", ha afeado.

Por otro lado, ha indicado que si efectivamente hubiera una vocación de que este ático fuera para una residencia oficial de la presidenta, "hay un procedimiento para ello y tiene que estar establecido" como, por ejemplo, ha indicado, pasa en el caso del País Vasco con el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del Lehendakari.

EL ÁTICO

Tras la polémica desatada por la adquisición del ático, situado en el paseo General Martínez Campos, el Gobierno de Ayuso confirmó poco después que se pondría a la venta para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio forestal que arrasó unas 30.000 hectáreas y obligó a solicitar la declaración de emergencia nacional.

Así, la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, ha sacado a la venta el ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, según documentación recogida en el Portal de la Contratación Pública.

Esta venta se anunciaba un par de días después de conocerse su compra que estaba motivada, según explicó la Comunidad, en unas obras que se acometerán en la Real Casa de Correos y por las que la presidenta autonómica necesitaba contar con un despacho "temporal".

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial". Ayuso ha negado este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder" y afirma que con este ático ha habido una intención de "hacer daño".