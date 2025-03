Serrano afirma que en los municipios madrileños donde gobierna PSOE "no se ha promovido ni construido vivienda pública"

El secretario general del PP resta importancia a las goteras de algunas de las viviendas por ser solo "15 de 864"

GETAFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que en los municipios madrileños donde gobierna el PSOE, como Fuenlabrada, Ciempozuelos, Getafe o Parla, "no se ha promovido ni construido una sola vivienda pública en los últimos 10 años".

"Todos ellos juntos, no es que no superen las más de 800 viviendas públicas que ha construido el Gobierno regional en Getafe, es que no han hecho ninguna en 10 años", ha expresado este miércoles tras visitar una de las viviendas del Plan Vive en Getafe.

Serrano ha aprovechado para señalar las diferencias entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central en cuanto a construcción de viviendas. "La apuesta por la vivienda no es simplemente anunciar miles de viviendas, como hizo el Gobierno central, de las que no hemos visto todavía ninguna, sino poder verlas, que la gente pueda acceder y disfrutarlas", ha esgrimido.

Respecto a los problemas en algunas de las viviendas del Plan Vive de Getafe, donde se han registrado goteras y desperfectos, Serrano ha explicado que se ha contactado con las empresas para que resuelvan los problemas y ha remarcado que se trata de un porcentaje mínimo respecto al total de casas construidas.

"Se trata de entre 10 y 15 viviendas de 864 construidas en Getafe. Son problemas que ocurren cuando se suele entregar una vivienda nueva", ha argumentado en respuesta a las críticas de la alcaldesa de la localidad, Sara Hernández, que culpó en su cuenta de X (antes Twitter) a la Comunidad de "no resolver nada".

Además, Serrano ha replicado que "donde no hay problemas es en las viviendas que ha dado Hernández, porque no ha dado ninguna". "Donde no hay problemas de goteras o de si funciona la llave o el ascensor es en las viviendas que ha puesto a disposición de los ciudadanos de Getafe la alcaldesa en los últimos años", ha añadido.