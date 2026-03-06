Serrano censura la "deriva absurda de ataque" de alcaldes socialistas al no unirse a manifiesto de la FMM por el 8M

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha censurado este viernes la "deriva absurda de ataque" de los alcaldes socialistas que no se han unido al manifiesto de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

"Yo creo que lo que ocurre con los alcaldes socialistas es que están muy nerviosos. Creo que cada vez son menos y saben que cada vez van a ser menos alcaldes. Y están en una deriva absurda de ataque o de ponerse pegatinas y pancartas defendiendo un feminismo en el que cada vez no creen ni siquiera ellos", ha denunciado el 'número dos' del PP de Madrid.

Así, Serrano se ha mostrado "sorprendido" de esta postura de los alcaldes y ha asegurado que el PSOE se encuentra en una "deriva muy peligrosa".

"Y es que ante los nervios de perder el poco poder que les quedan Van a atacar por tierra mar y aire a cualquier dirigente del Partido Popular y utilizan algo tan grave, que nos debería de atender a todos, que es la lucha contra la violencia contra las mujeres", ha subrayado.

También se ha referido al delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, ya que "de él dependen las mujeres policías que han denunciado a sus altos mandos por acosos y presuntas violaciones". Es por ello, que le ha exigido al delegado "que se calle o dimita".