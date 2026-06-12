Serrano critica que la izquierda busque "empatar" con investigación a González Amador solo "por ser la pareja" de Ayuso

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. - PP DE MADRID

MÓSTOLES 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado que la izquierda busque "empatar" con la investigación a Alberto González Amador, a quien se le apunta solo "por ser pareja" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El 'números dos' del PP de Madrid ha asegurado desde Móstoles que su partido respetará cualquier decisión judicial, tras conocerse que se ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a analizar la evolución patrimonial y las cuentas de Alberto González Amador desde 2014. "Nosotros vamos a respetar siempre los procedimientos judiciales", ha señalado tras ser preguntado por el alcance de las pesquisas sobre la pareja de la presidenta de madrileña.

Además, sostiene que la investigación no guarda relación con la gestión pública ni con las decisiones políticas de Ayuso. "Desde el 2014 han pasado cinco presidentes de la Comunidad de Madrid. Y estamos hablando de temas que no tienen absolutamente nada que ver ni con la gestión pública de la Comunidad de Madrid, ni con la gestión ni las decisiones políticas de la presidenta", ha apuntado.

Durante su atención a medios de comunicación tras visitar el barrio del PAU-4 en Móstoles, Serrano ha criticado que haya algunos que pretenden "buscar cierto empate", pero cree que es "realmente vergonzoso" que mientras tanto el PSOE esté defendiéndose cuando está "en auténtica descomposición".

También, ha cargado contra el PSOE denunciando lo que califica la "operación de Estado" dirigida a desacreditar a jueces, fiscales y periodistas que investigan presuntos casos de corrupción relacionados con los socialistas.