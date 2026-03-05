Serrano critica que PSOE use Madrid como "escenario de casting ministerial": "No proyecten en nosotros sus miserias"

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este jueves que el PSOE utilice la región como "escenario de casting ministerial" y le ha pedido que no proyecten en ellos "sus miserias humanas".

Así lo ha expresado el también diputado regional tras la comparecencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para dar cuenta de los cambios que ha habido en la Consejería de Educación.

En su intervención, el 'número dos' del PP de Madrid ha asegurado que mientras la izquierda "afina el eslogan y desempolva la pancarta", los madrileños respaldan al PP "cada vez con más mayorías".

"Mientras ustedes experimentan con siglas y nuevos liderazgos, nosotros consolidamos un modelo de éxito. Y señores del PSOE, es que para ustedes Madrid es el escenario de un casting ministerial. ¿Cuántos ministros nos han enviado ya?", se ha preguntado.

En concreto, se ha referido al secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, al asegurar que le quieren más de candidato ellos que los propios socialistas. "Así que no nos lo cambien, no nos lo cambien", ha ironizado. Sin embargo, ha subrayado que el problema del PSOE no es el candidato sino su proyecto porque "no quieren ni respetan" a Madrid.

"Los madrileños libremente nos eligen. Comparan y nos eligen. Eligen estabilidad frente a fragmentación. Ambición frente a resignación. Eligen libertad frente a tutela ideológica", ha espetado Serrano, a la vez que ha defendido que el PP de Madrid no es una "racha" sino "una mayoría social construida sobre una idea firme".