Serrano defiende que expresidentes del Gobierno hagan "la tarea que quieran" si no interfieren con intereses del Estado

El senador del PP y secretario general del PP-M, Alfonso Serrano, durante una sesión plenaria en el Senado - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-M y senador por designación autonómica, Alfonso Serrano, ha defendido este viernes que los expresidentes del Gobierno central hagan "la tarea que quieran" siempre y cuando "sus intereses particulares no interfieran con los del Estado".

Lo ha afirmado ante los medios de comunicación en una visita a Paracuellos del Jarama días antes de la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión de Investigación del Senado.

"Lo de Zapatero cada vez huele peor", ha lanzado Serrano tras recordar esta cita el lunes en la que va a "hablar de sus negocios con los que fue el rescate de Plus Ultra".

Serrano ha expuesto que cuando se ve que los socios del expresidente del Gobierno "han participado en rescates con el dinero de todos los españoles empresas de las que también se ha beneficiado el propio Rodríguez Zapatero o sus propias hijas a través de otras empresas" se precisan "muchas explicaciones".

A renglón seguido, Alfonso Serrano ha afirmado que frente a la estabilidad de la Comunidad de Madrid se encuentra en Gobierno de España "incapaz de sacar adelante ninguna de sus iniciativas más importantes" porque "ya no existe" la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez.

"Solo están pendientes de ir cobrándose facturas a costa de todos los españoles. Allí donde gobierna el PP hay gobiernos sólidos, confianza y certidumbre mientras el Gobierno de España genera caos y busca dar una patada hacia delante para evadir todas las cuestiones que tengan que ver con corrupción", ha rematado.