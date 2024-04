Serrano pone en valor el "poder municipal" del PP en Madrid con sus 1.051 concejales: "Somos referente"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha puesto en valor el "poder municipal" de su partido en la Comunidad, con sus 1.051 concejales, un año después de las elecciones locales y ha sacado pecho de que son "el partido referente".

Así lo ha trasladado durante la I Intermunicipal del PP de Madrid, que se celebra durante este fin de semana en el municipio de Las Rozas, donde ha remarcado que sacaron 400 ediles más que el PSOE, cinco veces más que Vox y casi 1.400 más de lo que sacaron candidaturas cercanas a Más Madrid y Podemos y que cuentan con 114 alcaldías.

"Todo ello demuestra que el PP de Madrid es el partido que más se parece a los madrileños. Somos el partido referente, somos el partido favorito de los madrileños, y eso supone un orgullo, pero también debe suponer una responsabilidad para todos aquellos que representamos a nuestro partido", ha defendido.

Así, ha indicado que tienen una "obligación fundamental" estos cuatro años que es "no defraudar" a quienes les han votado. "Tenemos un programa, tenemos unos compromisos, tenemos unos principios y valores que estamos llevando a cabo, y así me consta, desde el primer día de esta legislatura", ha subrayado.

Serrano ha hecho hincapié en que el PP de Madrid es un partido "que se hace de abajo arriba" y en el que el "afiliado de base" es tan importante "como la presidente del partido" así como lo son "el concejal del pueblo más pequeñito" y el alcalde de la ciudad más grande.

"Este partido no es nada sin vosotros, sin los concejales, sin los alcaldes, sin los portavoces. No podemos, la Dirección Regional, el PP de Madrid, el Partido Popular a nivel nacional, no podríamos hacer absolutamente nada si no es por el impulso, el arrojo, el trabajo y el compromiso de los alcaldes", ha señalado, al tiempo que ha considerado que son "la punta de lanza cuando toca atacar y el primer escudo cuando toca defender".