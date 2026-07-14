Serrano (PP) dice que no se "va a minar la confianza" del partido en el alcalde de Móstoles por estar "imputado"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado no se "va a minar la confianza" del partido en el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por estar "imputado" por presunto acoso laboral y sexual.

"Por el hecho de que esté imputado, desde luego, que eso no va a minar la confianza que tenemos en ese alcalde. Como no tengo en otros alcaldes que, a lo mejor, pueden estar en imputaciones por otro tipo de delitos", ha trasladado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press.

Serrano ha insistido en el mensaje trasladado por el partido desde este lunes, cuando se conocía que la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha citado a declarar el 6 de octubre en calidad de querellado a Bautista por el caso de presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido.

El 'número 2' del PP de Madrid ha vuelto a afirmar que el partido no va a "condenar civilmente, ni mediáticamente, ni políticamente" al regidor que, según la información que manejan los 'populares' madrileños, "se trataba de una disputa laboral que, después de un tiempo, una de las partes involucradas la reconvirtió en una denuncia de acoso".

"Estamos absolutamente contentos del trabajo que ha hecho en Móstoles a lo largo de estos últimos tres años", ha planteado Serrano, quien ha afirmado que tiene "plena confianza en los 113 alcaldes que tiene el PP en estos momentos en la Comunidad de Madrid".

"Desde el alcalde de Almeida pasando por el alcalde de Móstoles hasta el último alcalde, y de momento no hay nada que me impida pensar lo contrario", ha zanjado.