Serrano (PP) ve en Sánchez "un progresismo excluyente que se ampara en falsos consensos para anestesiar el debate"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representa "la sublimación más perfecta de un progresismo excluyente que se ampara en falsos consensos para anestesiar el debate y deslegitimar como antidemocrático a quienes no comulgan con sus ideas".

Lo ha manifestado este domingo en su intervención durante la clausura de la I convención ideológica que celebra Nuevas Generaciones de Madrid, bajo el lema 'mUEve España', donde ha defendido que el PP de Madrid tiene la tarea de "recuperar el orgullo de defender el sentido común".

"Si no compras su mercancía, si no le sigues el discurso, si no le alabas, si no decís que es muy guapo y el más listo, te acusan de crispar y de generar enfrentamiento. Así que resulta que polarizamos nosotros por llamarles puteros, no ellos por usar dinero público para contratar sobrinas o por decir que tras un nuevo fallo con esas pulseras, este Gobierno no protege a las mujeres", ha censurado.

En este sentido, Serrano ha insistido en que la izquierda busca "una sociedad anestesiada" y les ha acusado de "llenarse la boca de hablar de diversidad, pero que no aceptan la discrepancia, sino el pensamiento único".

"Estoy muy orgulloso de Nuevas Generaciones de Madrid y de que estéis aquí formándoos, no solo hoy, sino durante todo este tiempo y ahondando y profundizando en cuestiones que van mucho más allá del acceso a la vivienda o una mejor educación. Pretenden obligaros a elegir entre agachar la cabeza o enfrentaros a ellos. Y ya os lo digo, elegimos lo segundo", ha subrayado.

Al hilo, ha recalcado que "se juegan muchísimo" en la batalla cultural y ha apuntado que una sociedad libera se caracteriza de "su capacidad de debatir, de disentir y defender sus valores sin miedo". Ha recalcado la labor de Nuevas Generaciones de Madrid porque "están logrando convertirse en un referente en el conjunto de España".

Serrano ha animado a los jóvenes del PP a "no tener miedo en esta batalla cultural" y ha reclamado "defender a las familias frente a la soledad, la libertad frente a los dogmas, la nación unida frente a la fragmentación, la educación frente al adoctrinamiento y la democracia frente a la autocracia".