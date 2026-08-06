El Servicio de Emergencia Social madrileño atendió a más de 1.300 personas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este jueves las instalaciones del Servicio de Emergencia Social. Este recurso atendió a 1.328 personas afectadas durante el incendio de Sierra Oeste. - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 profesionales del Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid atendieron a más de 1.300 personas afectadas durante el incendio de Sierra Oeste, que quemó 34.000 hectáreas de 17 municipios de la región y obligó a declarar la emergencia nacional.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este jueves las instalaciones de este recurso. En declaraciones a los medios de comunicación, ha detallado que los efectivos prestaron ayuda sobre el terreno, en condiciones "obviamente muy complicadas", facilitaron alojamiento a 128 vecinos y coordinaron 873 traslados y retornos de los evacuados y trabajadores que participaron en el operativo. En total, atendieron a 1.328 personas.

"La verdad es que no podemos hacer más que agradecerles el trabajo que han hecho con tanto cariño", ha afirmado la consejera, quien ha puesto el foco en que este equipo merece el reconocimiento, también por la labor que realizan a lo largo de todo el año.

Además de los 32 efectivos del Servicio de Emergencia Social, el dispositivo de asistencia se reforzó con la incorporación de 25 voluntarios del ámbito del Trabajo Social, quienes prestaron apoyo en las tareas de orientación y acompañamiento a las personas afectadas en virtud del acuerdo de colaboración con el Cuerpo de Voluntarios del Colegio Oficial del Trabajo Social.

La consejera madrileña ha agradecido el apoyo de estos voluntarios para evaluar y valorar las situaciones de vulnerabilidad durante el incendio, así como el apoyo para poder ofrecer los recursos adecuados a las personas y familias que requerían un tratamiento especial en la búsqueda de recursos.

El Servicio de Emergencia Social está operativo las 24 horas del día a lo largo del año. En 2025, realizaron más de 12.000 intervenciones, cerca a un 20% más que en el año 2024. Durante ese periodo, prestó ayuda a más de 4.700 madrileños ante emergencias familiares, personas sin hogar, situaciones de riesgo social en mayores, casos de violencia, incendios, inundaciones y cualquier otra circunstancia que requiriese una respuesta social urgente.