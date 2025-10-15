Servicios mínimos en la Comunidad para la jornada de huelga: 80% en Metro, 75% en Cercanías y 30% en EMT

Archivo - Un autobús de la línea 135, en el intercambiador de Plaza de Castilla - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de cara a la jornada de huelga general convocada este miércoles en protesta contra el "genocidio en Gaza" que contempla la garantía de funcionamiento de los servicios esenciales en la región, con un 80% de trenes de Metro en circulación en hora punta, 50% en hora valle, y el 30% de las líneas de autobús de la EMT, entre otras. Por su lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado un 75% en hora punta y un 50% en valle.

La convocatoria, impulsada por varios sindicatos y asociaciones propalestinas, combina manifestaciones, huelgas de 24 horas y paros parciales convocados por los sindicatos mayoritarios. Busca visibilizar, según sus promotores, la "complicidad internacional con los ataques en Gaza", llega justo después del anuncio de una primera fase del plan de paz entre Israel y Hamás presentado por Donald Trump.

La planificación de los servicios mínimos por parte del Gobierno regional tiene por objetivo la "garantía del mantenimiento de los servicios esenciales" en el ámbito de los centros, establecimientos y servicios dependientes de la Comunidad durante el período de tiempo al que se extiende la huelga convocada: para las jornadas partidas y jornadas continuadas en el turno de mañana de 10.00 a 12.00 horas; para las jornadas continuadas en el turno de tarde de 17.00 a 19.00; y para las jornadas continuadas en turno de noche de 2.00 a 4.00 horas del mismo día.

En materia de transportes, en Metro se garantiza un 80% de los trenes en hora punta (entre las 7.30 y las 9.30 y entre las 14.00 y las 16.00 horas y entre las 18.00 a 20.00) y un 50% en las horas valle. Para la EMT, irán entre el 20% (red concurrente con el suburbano) y el 30% (red específica), según figura en el decreto acordado por la Consejería de Economía.

En cuanto a la red de Cercanías, el departamento que dirige Óscar Puente ha establecido unos mínimos de un 75% en hora punta y un 50% en hora valle.

En el caso de las líneas interurbanas y urbanas de municipios distintos a Madrid capital, serán del 50% en las horas punta (desde el inicio del servicio hasta las 9.30 horas) y del 45% en valle. Para metros ligeros y tranvía de Parla, se han establecido mínimos del 50% en hora punta y del 30% en hora valle.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

En cuanto a Sanidad, los centros hospitalarios contarán, en líneas generales, con unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en sábados, domingos y/o festivos y personal con guardia programada el día de la huelga para atender todas las actividades sanitarias urgentes, aunque algunas unidades contarán con mínimos adicionales. En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35 % del total de los efectivos existentes en cada Gerencia.

Por su parte, los centros de salud Los centros de salud abrirán con un número suficiente de profesionales para prestar la atención no demorable a la población de referencia, en el propio Centro de Salud y en el domicilio del paciente, a fin de evitar que la presión asistencial colapse los servicios de urgencia de los centros hospitalarios.

En Educación, en todos los centros docentes deberá estar el director y el jefe de estudios (en su ausencia, el secretario). Para los que cuenten con segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, además, se establece un maestro por cada 50 alumnos o fracción, y en los centros con Educación Secundaria Obligatoria o Ciclos Formativos de Grado Básico, un profesor más por cada 90 alumnos de estas enseñanzas o fracción.

En centros ordinarios que atiendan a alumnos con necesidades educativas especiales, además de los establecidos con carácter general, tendrá que haber un maestro o profesor por cada 25 alumnos con dichas necesidades o fracción y un tercio del personal no docente con atención directa a los alumnos.

En Centros Rurales Agrupados, también se incluirá un profesor por cada localidad, mientras que en Zonas de Casas de Niños, el director de zona y un maestro o educador infantil por cada 12 alumnos menores de un año o fracción, un maestro o educador infantil por cada 18 alumnos menores de dos años o fracción, y un maestro o educador infantil por cada 20 alumnos menores de tres años o fracción.

En el caso de los centros específicos de Educación Especial, con y sin residencia, se reforzará el servicio con una ratio más baja de profesionales por alumno. El servicio de comedor en centros educativos públicos y privados prestados por empresas solo se garantizará a los alumnos de Educación Infantil de cero a tres años y a los alumnos de educación especial.

Para los centros sociales y de asistencia, en líneas generales, los servicios mínimos incluyen la plantilla equivalente a festivos, garantizándose la atención a usuarios dependientes, teleasistencia, transporte social y comedores. Finalmente, los juzgados y fiscalías de guardia dispondrán de la dotación mínima para garantizar la prestación al ciudadano, especialmente en los servicios relacionados con violencia de género, Registro Civil e Instituto de Medicina Legal, y lo mismo ocurrirá en el caso de los servicios de emergencias.

El acuerdo subraya la proporcionalidad y ajuste de los recursos, con servicios mínimos diseñados para salvaguardar tanto el derecho a la huelga de los trabajadores como la prestación de los servicios públicos indispensables para la sociedad.