Servicios mínimos para la huelga en Infantil: un director y un maestro por cada 12 bebés y 18 niños de hasta 2 años

Archivo - Un niño camina junto a un carro a su llegada a la nueva Escuela Infantil Municipal Las Golondrinas, a 6 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha fijado los servicios mínimos para la huelga convocada en el primer ciclo de Educación Infantil este martes con la presencia obligatoria de un director por centro y de al menos un maestro o educador por cada 12 bebés y 18 niños de hasta 2 años, además de mantener los servicios de comedor y limpieza en las escuelas que dispongan de ellos.

UGT Servicios Públicos ha convocado una jornada de huelga para el personal afectado por el XIII Convenio de Educación Infantil, desde las 0 hasta las 23.59 horas de este martes, en las escuelas infantiles de gestión indirecta y titularidad autonómica. Por su parte, CGT y la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles han llamado a un paro indefinido desde las 0 horas de este martes en los centros educativos que imparten primer ciclo de Educación Infantil en la región.

En el primer caso, la Comunidad y UGT alcanzaron un acuerdo sobre los servicios mínimos que deben regir el mantenimiento de las actividades esenciales el día de la huelga, mientras que en el paro indefinido convocado por CGT y la Plataforma no se llegó a ningún acuerdo sobre esos mínimos, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Así, deberá mantenerse en cada centro la presencia de su director, así como de al menos un maestro o educador infantil por cada 12 alumnos menores de un año, por cada 18 menores de dos años y por cada 24 escolares de más edad. En los centros que cuenten con comedor y servicios de limpieza, se pide garantizar estas prestaciones durante el horario de los paros.

Los directores serán los responsables de abrir los centros al inicio de la jornada escolar, permanecer en las instalaciones y designar nominalmente al personal que quedará adscrito a los servicios mínimos, así como de informar a la Administración sobre el seguimiento de la huelga. El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

RECLAMACIONES

Entre las principales reivindicaciones de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles, se reclama la inclusión del primer ciclo de Educación Infantil en la nueva ley educativa y una reducción de las ratios por aula "acorde a las necesidades de la primera infancia". Es decir, tres bebés por educadora, cinco niños de 1 a 2 años y seis de 2 a 3 años.

Asimismo, exige la regulación de los servicios de atención temprana dentro del sistema educativo, con ratios específicas para los distintos perfiles profesionales: 200 alumnos por orientadora, 100 por pedagogía terapéutica, 150 por maestro de audición y lenguaje y 300 por profesorado de servicios a la comunidad.

Otra de las demandas es el reconocimiento de las profesionales del sector de gestión directa como personal docente en lugar de personal laboral. También exige salarios "dignos" mediante complementos que equiparen las condiciones con las de los modelos de gestión directa.

A ello se suma la petición de una mejora en el mantenimiento de las infraestructuras para "garantizar espacios seguros para la infancia" y una mayor inversión pública que "permita avanzar hacia el acceso universal y gratuito al primer ciclo de Educación Infantil".

Por otro lado, UGT ha pedido a las administraciones no prorrogar los actuales contratos de gestión de las escuelas infantiles de gestión indirecta. Considera que la estabilidad de los proyectos educativos "depende de sus profesionales, no de la empresa adjudicataria". "Sin condiciones laborales dignas, no puede hablarse de calidad ni de continuidad educativa", ha recalcado.

También ha recordado que las mejoras salariales del convenio "no pueden sostenerse con los contratos actuales", por lo que ve "necesario" un nuevo proceso de licitación que actualice los pliegos y garantice condiciones adecuadas.