Plataforma de escuelas infantiles en Madrid lleva al Defensor de Pueblo los servicios mínimos "abusivos" para la huelga

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha llevado este lunes al Defensor del Pueblo los servicios mínimos aprobados por la Comunidad de Madrid para la huelga prevista para este martes al considerar que son "abusivos".

Según ha avanzado la 'Cadena Ser' y ha confirmado a Europa Press la portavoz de la plataforma, Rosa Marín, la organización ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo porque consideran que los servicios mínimos "no solo vulneran derechos fundamentales de las trabajadoras, sino que generan una situación real de riesgo para la infancia".

Así, han señalado que los servicios mínimos impuestos dejan a muchas trabajadoras "sin poder ejercer su derecho a huelga", sobre todo en escuelas infantiles de gestión privada donde las ratios que manejan diariamente "ya son mínimos, sin contar el personal de cocina y dirección que directamente no tiene derecho a ejercerla".

"Somos un sector altamente feminizado, lo que conlleva unos sueldos muy precarios, el SMI, con la responsabilidad y la formación que llevamos a nuestras espaldas. Para nosotras esta huelga indefinida es el único recurso que nos queda, para poder exigir a las administraciones públicas, que tomen conciencia de la importancia en el desarrollo humano de estos tres primeros años de vida, y comiencen a dotar de medios y recursos el primer ciclo de educación infantil", han señalado en la misiva dirigida al Defensor de Pueblo.

Por otro lado, han subrayado que los servicios mínimos ponen en "una situación de riego real" a la infancia ya que obligan a dejar a una sola educadora por aula, aumentando, además, en las escuelas que gestiona la Comunidad de Madrid, el número de niños a su cargo. "Esto sitúa a las profesionales en un escenario absolutamente inasumible, en el que no se puede garantizar ni la seguridad, ni la atención básica que los menores necesitan", han alertado.

La Comunidad de Madrid ha fijado los servicios mínimos para la huelga convocada en el primer ciclo de Educación Infantil este martes con la presencia obligatoria de un director por centro y de al menos un maestro o educador por cada 12 bebés y 18 niños de hasta 2 años, además de mantener los servicios de comedor y limpieza en las escuelas que dispongan de ellos.

UGT Servicios Públicos ha convocado una jornada de huelga para el personal afectado por el XIII Convenio de Educación Infantil, desde las 0 hasta las 23.59 horas de este martes, en las escuelas infantiles de gestión indirecta y titularidad autonómica. Por su parte, CGT y la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles han llamado a un paro indefinido desde las 0 horas de este martes en los centros educativos que imparten primer ciclo de Educación Infantil en la región.