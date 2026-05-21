SEUR será el proveedor oficial del transporte en la Feria del Libro de Madrid por cuarto año consecutivo - SEUR

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

SEUR volverá a ser el proveedor oficial del transporte en la Feria del Libro de Madrid en la edición de 2026 por cuarto año consecutivo, según ha informado la compañía en un comunicado.

Desde 2023, la entidad ha estado realizando entregas a las casetas del Parque del Retiro con vehículos de bajas emisiones. En esta ocasión, habilitará su tienda en la calle Fernán González 32, para ofrecer un punto de distribución para los expositores entre el 29 de mayo y el 14 de junio.

Será en este espacio donde se gestionarán dos entregas diarias a las casetas, con vehículos ecológicos. El centro estará disponible con horario ininterrumpido durante la semana y los sábados de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas.

Este dispositivo logístico busca asegurar el abastecimiento diario de las casetas en un entorno de alta afluencia y especialmente sensible como el Parque de El Retiro. El objetivo es ordenar los flujos de distribución, reducir el tránsito "innecesario" dentro del parque y acompañar el desarrollo de un evento cultural de gran formato con una operativa "más eficiente y respetuosa" con el entorno.

Como parte de esta colaboración, SEUR tendrá una caseta propia en la feria los días 13 y 14 de junio, donde invitará a los asistentes a participar en diversas actividades interactivas y familiares, como un fotomatón para diseñar marcapáginas personalizados y una actividad de pintacaras para los niños.

La compañía, con la validación de la iniciativa Science Based Targets (SBTi), se compromete a alcanzar cero emisiones netas en 2040 y reducir un 43% sus emisiones de alcance 1, 2 y parte del 3 para 2030. Por ejemplo, el 20% de su flota ya es sostenible.

Además, la Calculadora de Carbono de SEUR es ahora una herramienta para sus clientes, ya que ofrece datos detallados sobre las emisiones de cada envío. Con el certificado de Smart Freight Centre y alineada con estándares como el GLEC Framework, facilita la toma de decisiones estratégicas para "impulsar la sostenibilidad y mejorar la competitividad" de las empresas.