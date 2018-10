Sí Se Puede Guadarrama denuncia la inclusión en las nuevas placas de calles del antiguo "nombre franquista"

Publicado 15/10/2018 16:28:44 CET

El Ayuntamiento asegura que se trata de una medida "provisional" para dar "mayores facilidades a los vecinos"

GUADARRAMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Sí Se Puede Guadarrama ha denunciado "incumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica por haber incluido el Ayuntamiento en las nuevas placas de las calles a las que se le ha cambiado el nombre el "nombre franquista" que antes tenían.

La formación política, en la oposición municipal, asegura que se trata de un "posible caso" de "mala utilización de los recursos públicos" y un "claro incumplimiento de la Ley", al figurar en las placas de las 11 calles la nueva denominación y en la parte inferior del rótulo el antiguo nombre.

Así, citan calles como la de Los Voluntarios, en la que aparece que antes era la calle General Mola; la calle Román Herranz, que antes era Pilar Primo de Rivera y la calle Río de Arena, que antes era la calle General Moscardó, entre otras.

"Nos encontramos ante un más que posible caso de mala utilización de los recursos públicos y un claro incumplimiento de la Ley, posiblemente en un acto de mala fe, que ha podido tener consecuencias económicas millonarias para el Ayuntamiento de Guadarrama, anteponiendo una ideología de extrema derecha al interés general del municipio y a la buena convivencia de todas las personas de Guadarrama", señalan a través de un comunicado.

Así, relatan que el Grupo Municipal de Sí Se Puede ha reclamado "constantemente" durante los "últimos 16 meses" que se "cumpla" la Ley de Memoria Histórica, desde que en mayo de 2016 la alcaldesa "accede" a "iniciar comisiones de trabajo para llegar a un acuerdo unánime sobre el número de calles que podrían vulnerar la Ley".

"Ha cambiado las placas de las calles dejando patente el nombre franquista anterior que claramente no puede aparecer, por lo que sigue incumpliendo la Ley de Memoria Histórica, toda vez que en otros cambios de calles anteriores no se ha seguido este mismo método", han detallado.

En cuanto a las calles en cuestión, según Sí Se Puede Guadarrama, se trata de Pilar Primo de Rivera pasa a denominarse Román Herranz; Carmen Cabezuelo pasa a denominarse Las Fraguas; General Esteban Infantes pasa a denominarse Camino Real; y General Fanjul pasa a denominarse Fuente de Aldara.

Citan que la calle Onésimo Redondo pasa a denominarse Concejo de la Mesta; Carlos Martínez pasa a denominarse del Colmenar; General Mola pasa a denominarse de los Voluntarios; Hermanos García Noblejas pasa a denominarse Cuerda Larga; General Muñoz Grandes pasa a denominarse Virgen de la Jarosa; General Moscardó pasa a denominarse Río de Arena; General Queipo de Llano pasa a denominarse Camino de los Carros.

MEDIDA PROVISIONAL

Al respecto, fuentes municipales han señalado a Europa Press que la inclusión del nombre antiguo en la placa es una medida "provisional" para "dar mayores facilidades" a los vecinos hasta que "se acostumbren y no se cause ningún problema". "El otro nombre, ya no es el nombre de la calle. Es una información para facilitar la vida a los vecinos", han indicado.

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, ha puntualizado que la medida se ha tomado "a petición de los vecinos" que "estaban asustados" ante la posible pérdida de notificaciones postales o de mensajería.

"Oficialmente el nombre de las calles de Guadarrama está cambiado, tanto en Catastro como en el callejero. Lo único que se ha hecho por el Equipo de Gobierno, y a petición de los vecinos, es incluir en pequeñito el nombre de la antigua calle para dar un mejor servicio, tanto al servicio de correos como servicio mensajería", ha relatado la regidora.

Pérez del Molino ha indicado que las calles están situadas en el casco urbano, y que la "gente estaba bastante asustada" porque se pudieran perder cartas o mensajes. "Esto era una forma de aliviar esa presión. No hay más polémica, no hay otro sentido y el que lo entienda así, allá cada uno", ha concluido.

CAMPAÑA INFORMATIVA LA PASADA LEGISLATURA

Desde Sí Se Puede Guadarrama, han explicado que en la pasada Legislatura, cuando no estaban representados en el Ayuntamiento realizaron una campaña informativa a los vecinos sobre la "vulneración de la ley de Memoria Histórica" en relación a los nombres de las calles, lo que "recogieron" los partidos progresistas en el Ayuntamiento, presentando una moción "aprobada por el Pleno en septiembre de 2014".

Detallan que "nada más llegar al Ayuntamiento", el nuevo Grupo municipal de Sí Se Puede Guadarrama reclama "constantemente" el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y advirtieron de las "las consecuencias de su incumplimiento" que figuran en el artículo 15 acerca de la "retirada de subvenciones y ayudas", y que en el caso de Guadarrama ascienden a "más de dos millones de euros al año".

"En mayo de 2016, después de insistir con perseverancia, rayando en la pesadez", la Alcaldesa accede a iniciar comisiones de trabajo para llegar a un acuerdo unánime sobre el número de calles que podrían vulnerar la Ley. Para ello, Alcaldía encarga un informe de las calles propuestas por los Grupos para su retirada, informe que es realizado por un técnico municipal que casualmente fue el candidato a la Alcaldía por Vox en las pasadas elecciones", indican.

Después de 10 meses, "ya entrados en 2017", continúan desde Sí Se Puede, la Alcaldía "presenta el mencionado informe" que recoge la "vulneración certera" de 11 calles, "consensuando todos los Grupos la retirada y sustitución" por otros nombres, a propuesta de los mismos.

"La propuesta de Sí Se Puede Guadarrama de poner a las calles nombres de mujeres ilustres no fue considerada por el resto de Grupos e incluso fue menospreciada por miembros del Equipo de Gobierno. Sí Se Puede Guadarrama cedió en esta cuestión con tal de que se cumpliese la Ley", concluyen desde el partido de la oposición.