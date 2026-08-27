La Sierra se moviliza para buscar a Menta, una perra de raza Border Collie perdida el 19 de agosto

La Sierra de Guadarrama se moviliza para buscar a Menta, una perra perdida en el Camino de los Schmid. - DANIEL, DUEÑO DE MENTA

NAVACERRADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dueños de 'Menta', una Border Collie de 13 kilos desaparecida el pasado 19 de agosto en la Sierra de Madrid, continúan la búsqueda del animal con el apoyo de decenas de voluntarios de diversos municipios de la zona.

Tras ocho días ininterrumpidos de batidas, la familia ha solicitado ayuda a equipos profesionales de rescate y tramita la autorización para el vuelo de drones en el área, actualmente restringida por la proximidad de una base militar.

El animal se extravió en torno a las 12 horas en una ladera sin sendero que une la zona de Siete Picos con el Camino Schmidt. Según ha explicado Daniel, dueño del animal junto a su pareja Brenda, se trata de una perra cruzada (no es Border Collie puro), esterilizada, de tamaño pequeño, ágil y de carácter muy asustadizo.

Desde el día de la desaparición, familiares, amigos y montañeros independientes han organizado batidas diarias que pueden prolongarse hasta 12 horas. La movilización ha ido creciendo hasta agrupar a vecinos de localidades cercanas como Cercedilla, Navacerrada, El Boalo, Mataelpino y Los Molinos, quienes han prestado apoyo logístico e incluso alojamiento a los dueños ante el desgaste físico y emocional de la búsqueda.

Las labores de rastreo se están viendo dificultadas por la orografía del terreno, caracterizado por desniveles superiores al 30% y una densa vegetación de helechos.

Según detalla la familia, las únicas pistas sólidas provienen de la intervención desinteresada de dos personas con perros adiestrados en rastreo, que desde hace dos días están marcando de forma insistente una zona muy concreta ladera abajo.

Para inspeccionar este perímetro, los dueños están intentando coordinar el uso de drones. Sin embargo, la zona de vuelo presenta restricciones debido a la cercanía de instalaciones militares.

En este sentido, han contactado con la administración local para intentar acordar una franja horaria concreta en la que se notifique a la base militar y se permita el vuelo, combinando así la búsqueda aérea con el despliegue de voluntarios sobre el terreno.

Los dueños consideran que con las pistas actuales, un equipo de rescate profesional podría localizarla "en una mañana". Al mismo tiempo, mantienen abierta la hipótesis de que alguien haya podido recogerla, dado que no se ha hallado el arnés ni la correa con los que se perdió.

Ante esta posibilidad, la familia ha hecho un llamamiento público en el que ha recordado que la perra está esterilizada y no es un animal apto para trabajo ni cría. Asimismo, han solicitado que en caso de haber sido retenida, sea devuelta o dejada atada en una zona visible donde pueda ser localizada.

Quienes puedan aportar alguna información sobre Menta pueden llamar a los teléfonos 638 313 361, 679 632 297 y 610 314 054. O contactar a través de la página web www.busquedasactivas.com.