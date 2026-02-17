Siete heridos leves tras una colisión que acaba con un coche invadiendo la acera del Retiro en Puerta de Alcalá

Agentes de la Policía Municipal de Madrid durante el atestado tras un accidente de coche en la Puerta de Alcalá, en la acera del Retiro - EMERGENCIAS MADRID

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado levemente heridas tras verse involucradas en un accidente de coche en la zona de la plaza de la Independencia, en la Puerta de Alcalá, después de que uno de los vehículos perdiera el control y acabase colisionando con otros y subiéndose a la acera.

Los hechos se han producido en torno al mediodía de este martes, cuando uno de los vehículos ha colisionado lateralmente con otro y ha perdido el control, subiéndose a la acera y dañando varios árboles hasta acabar en un alcorque junto a la valla del parque del Retiro, ha informado Emergencias Madrid.

Efectivos sanitarios de Samur-Protección Civil se han trasladado hasta el lugar para atender a tres integrantes del coche más afectado, que presentaban dolor cervical leve; así como a otras tres personas del resto de vehículos involucrados.

Por su parte, el SUMMA 112 ha atendido a un viandante que presentaba un corte en la mano y requería de puntos de sutura, aunque sus heridas también son leves. La Unidad de Investigación de Accidentes de la Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también se han trasladado hasta la zona para comprobar el estado de la valla del parque del Retiro, así como los árboles afectados, dos de los cuales presentan daños.