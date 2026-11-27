Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los profesores en huelga se vuelven a concentrar frente a la Asamblea de Madrid en la sexta sem - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación --CC.OO, UGT, CSIF y ANPE-- han achado a "la mala praxis" de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, haberse quedado "sola" en la negociación para abordar la carrera profesional docente este viernes.

Tras presentar la medida el miércoles durante el Consejo de Gobierno, Zarzalejo tenía previsto reunirse este viernes con los sindicatos de la mesa para abordarlo en la Consejería de Educación, pero ninguno de los sindicatos ha acudido.

Respecto a ello, el responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González Martínez, ha calificado, en declaraciones remitidas a los medios, que lo ocurrido este viernes en la mesa sectorial tiene "tintes dantescos" porque "el único sindicato" que estaba acudiendo a la mesa es ANPE y también ha dejado de "hacerlo".

Por otro lado, ha recordado que hay una huelga convocada desde hace más de 40 días con que dos comités de huelga. "Estamos en un momento de 'impasse', la consejera se ha quedado sola. Creemos que ha sido por su mala praxis y la mala forma en la que ha gestionado esta crisis", ha sostenido González que ha insistido en el "cese o dimisión" de la consejera.

En este contexto, desde CC.OOO, su responsable de la Federación de Educación, Aída San Millán, ha insistido en que la consejera se siente a "negociar" con el comité de huelga porque ninguna de las reivindicaciones del profesorado están "recogidas" en la carrera profesional ni por consiguiente, "la carrera profesional forma parte de la tabla de reivindicaciones".

Asegura que con esta medida la consejera ha respondido a una estrategia para "poder desactivar la huelga" y para poder justificar que la Consejería "sí negocia".

Concretamente, la consejera anunció el miércoles que presentaría a los sindicatos la primera carrera profesional horizontal docente, con un nuevo complemento retributivo que permitirá incrementar el sueldo de los profesores hasta en 400 euros al mes y el de los maestros hasta en 350 euros, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2027, y convocó la cita de este viernes.

PIDEN UNA "ÚNICA CARRERA PROFESIONAL"

Al hilo, el responsable de Enseñanza Pública de UGT, Chema Pinto, ha pedido "una única carrera profesional" para todos los profesores y docentes y ha exigido que sea "factible, seria y que traiga mejoras reales".

Considera que la carrera profesional docente planteada por la Consejería es "infumable" porque para llevar 36 años de carrera, como indica la Comunidad de Madrid, tienes que "haber obedecido fielmente" al equipo directivo de cada centro que es el que "barema" los 150 puntos que hay que conseguir para obtener el complemento.

Respecto a ANPE que sus representantes han acudido este viernes a la Consejería, pero han decidido no entrar en la reunión, han defendido que "las circunstancias no eran las apropiadas" para negociar y se volverán a sentar después de las elecciones sindicales.

Asimismo, han pedido a la consejera un "compromiso firme" por su parte para negociar otros asuntos como "una subida salarial lineal para todos los docentes" y "una actualización de la normativa" para la diversidad en las aulas.