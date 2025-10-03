Sindicatos cifran en 37% el seguimiento de paros educativos por Palestina y la Comunidad rebaja el porcentaje al 9,8%

Una estudiante con una kufiya durante una manifestación del sindicato de estudiantes en apoyo al pueblo palestino, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han cifrado en más de un 37,6% el seguimiento del paro educativo de este viernes por "el derecho a denunciar el genocidio en Palestina" en los colegios madrileños, mientras que desde el Gobierno autonómico han rebajado este índice hasta el 9,8%.

En las últimas semanas, docentes y la plataforma 'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' han alertado de que se ha pedido descolgar banderas palestinas de los centros educativos o no usar las palabras 'Palestina', 'Gaza' y 'genocidio' en las clases, una instrucción que desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que dirige Emilio Viciana niegan, aunque recalcan que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Bajo el lema 'Educación contra la barbarie. Libertad para enseñar, libertad para aprender', CC.OO. Enseñanza, CGT, STEM, UGT Servicios Públicos de Madrid, CNT, co.bas, Solidaridad Obrera y ASC han animado al profesorado y personal no docente de la Comunidad de Madrid a secundar los paros en los centros educativos de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19 horas.

"La comunidad educativa quiere alzar su voz frente a los intentos de censura y represión vividos recientemente en los centros educativos de la región, donde el Gobierno autonómico ha intentado prohibir banderas, carteles y símbolos que reclaman el fin del genocidio en Gaza", han subrayado en un manifiesto conjunto.

Otro de los objetivos de estos paros educativos es demostrar que el sector educativo "no se calla ni se rinde". Los sindicatos han recalcado que continuarán defendiendo "una educación libre, democrática y comprometida con la paz y la dignidad de todos los pueblos".

Por su parte, "centenares" de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se han concentrado a las 12 horas en los campus de Ciudad Universitaria y Somosaguas, según ha detallado la asociación UCM por la Pública en un comunicado.