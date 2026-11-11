Sindicatos cifran entre un 65% y un 80% el seguimiento de la huelga en la Comunidad

Un piquete informativo durante la jornada de huelga general, en el polígono industrial Getafe - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos mayoritarios convocantes de la jornada de huelga general de 24 horas han cifrado entre un 65% y un 80% el seguimiento de los paros en el conjunto de la Comunidad en los turnos de noche y de mañana.

En concreto, CC.OO. de Madrid ha situado el seguimiento en todos los sectores en el 65% con datos de la mañana, han apuntado a Europa Press fuentes del sindicato.

Por su parte, desde UGT Madrid han señalado que el seguimiento ha sido por encima del 80%, excepto en Servicios Públicos, donde se han situado sobre el 55% debido a los "abusivos" servicios mínimos fijados por la Administración.

En declaraciones a los periodistas, en Cibeles, las secretarias generales de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Madrid, Susana Huertas Moya, y de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, Paloma López Bermejo, han destacado el "amplio" seguimiento de la huelga general.

Asimismo, han destacado que se está registrando una baja actividad en las calles de Madrid, con poca afluencia de personas y la mayoría de los comercios cerrados, una situación que ha vinculado no solo con el paro general sino con la huelga de consumo dirigida al conjunto de la ciudadanía.