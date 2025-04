Sindicatos y concesionarias de la basura vuelven a sentarse a negociar esta tarde

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y concesionarias del servicio de recogida de la basura volverán a sentarse a negociar esta tarde en una reunión convocada a las 17 horas, ha informado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, capitaneada por Borja Carabante.

El Gobierno municipal confía en que pronto se alcance un acuerdo. Esta misma semana Carabante promovía una reunión entre las dos partes en conflicto, sindicatos y empresas, para tratar de desencallar la huelga indefinida. A principios de semana se alcanzó un preacuerdo pero finalmente no fue refrendado por la asamblea de trabajadores.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, instaba esta mañana tanto a las empresas como a los trabajadores a que se sienten a negociar. "Nos parece que no es procedente que en estos momentos no estén sentados y nuestro mensaje es claro, no se deben levantar de una mesa mientras no haya un acuerdo porque hablamos de una cuestión lo suficientemente seria para la ciudad de Madrid como para que no estén siquiera sentados a negociar", ha manifestado el regidor.

"El lunes tenían un acuerdo. Parece razonable pensar que si el lunes tenían un acuerdo deben llegar a ese acuerdo y no se puede tardar más de lo que se está tardando en estos momentos", ha enviado como mensaje a las dos partes.

El segundo mensaje ha ido directo a las concesionarias. "Se va a convocar a las empresas por parte del concejal de Medio Ambiente para comunicarles ya sanciones por incumplimiento de servicios mínimos. En concreto, la sanción va a alcanzar un importe al menos de 1,6 millones de euros a las empresas porque no se están cumpliendo los servicios mínimos, lo tenemos constatado", ha anunciado.