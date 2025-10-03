Sindicatos convocan este viernes 4 horas de paros por "el derecho a denunciar el genocidio en Palestina" en colegios

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que los centros educativos deben ser "absolutamente apolíticos"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. Enseñanza, CGT, STEM, UGT Servicios Públicos de Madrid, CNT, co.bas, Solidaridad Obrera y ASC han convocado cuatro horas de paros este viernes por "el derecho a denunciar el genocidio en Palestina" en los colegios madrileños.

En las últimas semanas, docentes y la plataforma 'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' han alertado de que se ha pedido descolgar banderas palestinas de los centros educativos o no usar las palabras 'Palestina', 'Gaza' y 'genocidio' en las clases, una instrucción que desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que dirige Emilio Viciana niegan, aunque recalcan que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Bajo el lema 'Educación contra la barbarie. Libertad para enseñar, libertad para aprender', los sindicatos han animado al profesorado y personal no docente de la Comunidad de Madrid a secundar los paros que se realizarán en los centros educativos de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19 horas.

"La comunidad educativa quiere alzar su voz frente a los intentos de censura y represión vividos recientemente en los centros educativos de la región, donde el Gobierno autonómico ha intentado prohibir banderas, carteles y símbolos que reclaman el fin del genocidio en Gaza", han subrayado en un manifiesto conjunto.

En este sentido, las organizaciones convocantes han alertado de que "estas directrices constituyen un ataque frontal a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra y al papel de la educación como espacio de convivencia, pensamiento crítico y defensa de los Derechos Humanos".

"Frente a quienes pretenden imponer el silencio, la respuesta de la comunidad educativa es firme y clara: más símbolos, más actos y más compromiso con la paz. Como sindicatos, reafirmamos que nuestra misión es estar junto a quienes defienden la justicia frente a la injusticia", han subrayado.

Otro de los objetivos de estos paros educativos es demostrar que el sector educativo "no se calla ni se rinde". Los sindicatos han recalcado que continuarán defendiendo "una educación libre, democrática y comprometida con la paz y la dignidad de todos los pueblos".