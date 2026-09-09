Sindicatos educativos convocan huelga desde 14 de octubre para reclamar la reducción de ratios y mejoras salariales

Archivo - Concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles en huelga frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública en la Comunidad de Madrid ha convocado este miércoles una huelga indefinida en la educación pública madrileña desde el próximo 14 de octubre de 2026, precedida de una manifestación el 27 de septiembre a las 12 horas en Atocha, para reclamar, entre otras medidas, la reducción de las ratios, mejoras salariales y "una educación pública madrileña de calidad".

Durante un acto en la sala de la Fundación Anselmo Lorenzo (FAL), las organizaciones sindicales y colectivos educativos integrantes del comité han presentado formalmente el documento conjunto de la Tabla Reivindicativa Docente, aprobado tras el debate y las aportaciones de las asambleas, que recoge las medidas indispensables para garantizar "la calidad, equidad y dignidad de la enseñanza pública en la región".

En concreto, la huelga ha sido presentada por CCOO, CNT, CGT, UGT, Educación especial digna, Menos Lectivas, Queremos FP, Solidaridad Obrera y STEM. Además, se han añadido la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS, AFAS y FAMPAS), la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), Sindicato de Estudiantes y MareaVerde.

Las organizaciones sindicales y colectivos educativos integrados en el comité han presentado además una Tabla Reivindicativa Docente, elaborada a partir de las aportaciones de las asambleas, en la que recogen sus principales demandas para mejorar "las condiciones laborales del profesorado y la calidad de la educación pública".

Entre sus reivindicaciones figura la reducción del horario lectivo, con un máximo de 17 periodos semanales en Educación Secundaria y FP y de 22 en Educación Primaria, incluyendo en el cómputo las horas destinadas a tutorías, jefaturas de departamento y coordinaciones.

El comité reclama también una reducción generalizada de las ratios hasta 13 alumnos por aula en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP. Asimismo, pide adecuar las ratios para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y aumentar los recursos de orientación, con un orientador por cada 250 alumnos y un Profesional de Servicios a la Comunidad (PSC) por centro.

PLAN DE MEDIDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES SOCIOECONÓMICAS

En materia de equidad educativa, las organizaciones plantean un plan de medidas para atender al alumnado con necesidades socioeconómicas, la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del actual modelo de bilingüismo, al considerar que contribuye a "la segregación educativa".

En este sentido, la portavoz de CCOO, Aída San Millán, ha criticado que la segregación escolar se ha convertido en "una anomalía de la región". "La Comunidad es una de las regiones más segregadas y no podemos permitir que por el código postal o la renta de las familias se marque el futuro del alumnado", ha puntualizado.

Otra de sus principales demandas es "un incremento salarial" de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, además de la equiparación retributiva del profesorado de FP y de los profesionales de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

El documento incluye asimismo medidas para reducir la carga burocrática de los docentes, entre ellas la exigencia de contar con al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo.

En cuanto a las condiciones de los centros, el comité reclama un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases de los centros públicos y medidas de prevención de riesgos laborales.

Al hilo, desde UGT, han criticado que tienen a los alumnos de la escuela pública a 30 grados en verano y en invierno a las 12 horas apagan la calefacción, porque "no tienen presupuesto", todo ello cuando Madrid es "la región más rica del país".

INSTAN A LA CONSEJERÍA A ABRIR "UNA NEGOCIACIÓN URGENTE"

El Comité de Huelga Unitario ha instado a la Consejería de Educación de la Comunidad a abrir "una negociación urgente" para tratar sus reivindicaciones y evitar que el conflicto se prolongue durante el inicio del curso escolar.

De esta forma, desde los sindicatos han advertido que no van a negogiar "a la baja" porque "están cansados de ser maltratadas por la Consejería". Por todo ello, durante la presentación han anunciado que publicarán un calendario de movilizaciones en diferentes ámbitos y que llegue a todas las calles y barrios.

En el caso de las educadoras infantiles permanecen en una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol desde el lunes para reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "bajada de ratios, pareja educativa y salarios dignos", una movilización que los sindicatos han respaldado y que consideran la "llama" que ha prendido la convocatoria de huelga.