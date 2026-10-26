Sindicatos educativos presentan un requerimiento formal para una reunión con Zarzalejo previa a "acciones judiciales"

Archivo.- Manifestación por la huelga educativa - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Mixto de la Educación Pública madrileña ha presentado un requerimiento formar dirigido a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, para pedir una reunión "urgente" para una "negociación real y efectiva" previa a "emprender nuevas acciones por la vía judicial".

En un comunicado, el comité formado por CC.OO., UGT CGT, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP, Educación Especial Digna, STEM y UGT han explicado que este requerimiento "constituye una nueva oportunidad para que la Consejería reconduzca la situación mediante el diálogo y evite una judicialización del conflicto".

Al hilo, ha advertido que si la Consejería persiste en su negativa a abrir una negociación efectiva, se valorará "el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan para defender los derechos de las organizaciones convocantes y del profesorado en huelga". Así, ha recordado que el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece la obligación de negociar desde el momento del preaviso de huelga y durante su desarrollo con vistas a alcanzar un acuerdo.

Desde el Comité de Huelga han remarcado que "resulta especialmente indignante" que, "mientras la consejera se niega a reconocer al Comité de Huelga como interlocutor y continúa menospreciando a quienes representan al profesorado movilizado" en la huelga indefinida que arrancó el pasado 14 de octubre, sí decida convocar "a los representantes de la enseñanza concertada y privada".

En concreto, la consejera se reunirá el 27 de octubre de 2026 con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Madrid (FSIE Madrid), organización mayoritaria en la educación concertada, privada y de atención a la discapacidad.

"Somos conscientes de que estos compañeros y compañeras vienen peleando por mejoras en su convenio desde hace tiempo y no cuestionamos en modo alguno su justa lucha por mejorar sus condiciones laborales. Lo que sí señalamos es que esta decisión constituye, una muestra de las prioridades políticas de la Consejería, de su diferente disposición al diálogo según el sector educativo y de la intención de continuar su campaña de difamación y criminalización del profesorado de la enseñanza pública no universitaria", han alegado desde el Comité de Huelga.

En cualquier caso, ven "inadmisible" que la Consejería "encuentre tiempo y disposición" para convocar a estos sectores mientras "mantiene cerrada la puerta a una negociación con el profesorado de la pública". Al hilo, ha trasladado su rechazo a los modelos de enseñanza concertada y privada y "a la derivación continua de fondos públicos para favorecer un proceso de privatización que afecta negativamente a la escuela pública" y ha reivindicado "un compromiso con la construcción de un sistema educativo 100% público, universal, gratuito, inclusivo y de calidad".

En esta línea, han alegado que la existencia de otros espacios de interlocución entre la Administración y determinadas organizaciones sindicales "no puede utilizarse como excusa para eludir una negociación específica sobre el conflicto colectivo abierto y las reivindicaciones que motivaron la convocatoria de huelga" y han recordado que un acuerdo con el Comité de Huelga "tiene la misma validez jurídica que uno alcanzado en Mesa Sectorial" y que esta reivindicación "nace de un descontento mayor en el que participan numerosas organizaciones, incluyendo familias y estudiantes".

En este marco, el Comité de Huelga mixto ha vuelto a denunciar que la Comunidad "continúa tratando de desacreditar y deslegitimar" las movilizaciones del profesorado en lugar de atender sus reivindicaciones, lo que califica como "un nuevo ataque contra quienes están ejerciendo legítimamente su derecho fundamental de huelga".

Finalmente, ha reiterado su "plena disposición a negociar y alcanzar acuerdos" aunque ha insistido en que cualquier propuesta será trasladada al profesorado "mediante los procedimientos democráticos de participación y decisión definidos para esta convocatoria". "La Consejería tiene en su mano abrir una negociación que permita resolver el conflicto. Mientras siga negándose, el profesorado continuará movilizado en defensa de sus derechos y de una educación 100% pública", ha zanjado.