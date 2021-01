Los sindicatos exigen la dotación de plantilla propia para el Hospital Isabel el Zendal ante los traslados forzosos

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, Satse, CC.OO., Amyts, CSIT y UGT, han vuelto a pedir a la Administración la dotación de plantilla propia para el Hospital Enfermera Isabel Zendal, en una reunión tras denunciar la "política de castigo" contra los sanitarios que rechacen su traslado al hospital de pandemias.

"Después de dos horas de reunión, todas las organizaciones sindicales nos ratificamos en nuestras peticiones, empezando por la dotación de plantilla propia para el Zendal", han manifestado los sindicatos en un comunicado conjunto al término de la Mesa Sectorial.

Tras constatar que "no hay avances significativos en los planteamientos realizados", han señalado que se mantiene "la misma situación".

"Creemos necesario avanzar en las diferentes motivaciones y así lo trataremos en las mesas específicas sobre el Hospital Zendal que se convocarán", han agregado.

El portavoz del sindicato de enfermería Satse, Jesús García Ramos, ha señalado en declaraciones enviadas a los medios que los responsables de la sanidad madrileña siguen "enrocados en sus posiciones y no ha habido ningún tipo de avance", para apostar por "una política de motivación a los profesionales y no de castigo y de coacción".

En un comunicado emitido este lunes, los sindicatos señalaron que "la política de castigo" les parece "absolutamente rechazable y un insulto a los profesionales que durante esta pandemia han realizado un sobreesfuerzo que en esta comunidad autónoma no ha sido recompensado".

A su juicio, dada la situación de "descontrol" de la pandemia en la región, deben contar con profesionales "motivados" y no forzados "bajo la amenaza de perder el empleo".

Por ello, instaron a retirar "de forma inmediata" esta orden y poner en marcha "un proceso urgente" de traslados voluntarios basados en "ofertas imaginativas y motivadoras", además de mostrarse dispuestos a negociarlas.

"En todo caso, por seguridad jurídica, la notificación a los interesados de su traslado al Hospital Isabel Zendal debiera hacerse por escrito y con la información sobre las sanciones a las que se exponen", solicitaron.

TRASLADOS "DE FORMA FORZOSA Y BAJO PRESIÓN"

Los sindicatos denunciaron el traslado de personal "de forma forzosa, bajo presión y habiendo puesto en marcha penalizaciones unilateralmente impuestas por la administración", por lo que los profesionales que no acepten ir al Zendal "verán rescindidos sus contratos".

"Siempre nos hemos posicionado en contra de la necesidad de este nuevo hospital, no por entender que no sea necesario aumentar las camas hospitalarias, sino por el momento, el elevado coste, la oportunidad perdida para invertir ese dinero en reforzar la Atención Primaria, contratación de rastreadores, apertura de camas instaladas no funcionantes o habilitar todos los espacios cerrados de algunos hospitales", recordaron.