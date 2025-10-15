Sindicatos madrileños convocan movilizaciones en centros de trabajo para "denunciar el genocidio del pueblo palestino"

Un grupo de personas con una bandera palestina durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT han convocado movilizaciones este miércoles en todos los centros de trabajo privados y públicos de la Comunidad de Madrid con asambleas y concentraciones para "denunciar el genocidio del pueblo palestino".

En concreto, han llamado a realizar paros laborales este 15 de octubre en tres turnos, de las 2 a las 4 de la mañana, de las 10 a las 12 y por la tarde de 17 a 19 horas, con asambleas dentro de los centros de trabajos.

"El Estado de Palestina, especialmente la población de Gaza, ha sido víctima de un genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, deportaciones masivas y destrucción de sus viviendas e infraestructuras. Se ha firmado un plan de paz, pero el Gobierno de Israel ya ha roto estos acuerdos en otras ocasiones, por lo que hay que seguir presionando para que cumpla lo firmado y acabe con la ocupación", han alertado en un comunicado.

En este sentido, han recalcado que el hambre "ha sido utilizada como arma" y que han condenado a "una muerte segura" a decenas de miles de personas, en su mayoría niños. Han añadido que la clase trabajadora palestina es "quien más está sufriendo las consecuencias de la masacre" porque trabajadores de todos los sectores "han sido asesinados", incluyendo el personal sanitario, ONG y periodistas.

"Las personas trabajadoras condenamos la política de genocidio, de colonización ilegal de territorios en la Franja de Gaza, en Cisjordania y la usurpación de bienes palestinos por parte de Israel", han insistido CC.OO. y UGT.

Posteriormente, CC.OO. ha convocado en la Puerta del Sol, a las 18 horas, una concentración en solidaridad con el pueblo palestino como "colofón" a las movilizaciones y concentraciones de este miércoles.

EXIGENCIAS

Por todo ello, han reclamado que el anunciado alto es fuego sea "permanente y verificable", que se asegure la ayuda humanitaria y su acceso de forma "inmediata" y que se apoye la reconstrucción de Gaza y que se enfoque en los intereses de su pueblo, "no de la especulación extranjera".

Asimismo, han solicitado que el control de Gaza por parte del Estado de Palestina se desarrolle en un marco temporal concreto, la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, también de asentamientos ilegales, y la suspensión completa y posterior revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel.

Finalmente, han exigido medidas contra las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales en Cisjordania, la prohibición efectiva del comercio de armas con Israel y la puesta en marcha por parte de todas las administraciones de Estado de planes urgentes de cooperación para Palestina, así como la investigación y proceso a las personas y organizaciones que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad y la garantía de procesos de justicia y de reparación.