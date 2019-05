Sindicatos mantienen la convocatoria de huelga en el servicio de limpieza del Hospital 12 de Octubre para el lunes

Publicado 08/05/2019 15:36:53 CET

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han decidido mantener la convocatoria de huelga en el servicio de limpieza del Hospital 12 de Octubre para el próximo lunes 13 de mayo al rechazar la "inasumible" propuesta de la empresa concesionaria de cara a evitar los paros.

Según ha indicado CCOO en un comunicado, la reunión mantenida ayer entre el comité de huelga y la empresa Ferrovial (adjudicataria del servicio" concluyó sin ningún acuerdo para intentar solucionar el conflicto.

Su origen radica, según el sindicato, desde hace cuatro años cuando cuando debido al cierre de instalaciones y espacios en el hospital se llevó a cabo un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), que supuso una reducción del 10 por ciento de la plantilla.

Desde entonces, los sindicatos sostienen que la carga de trabajo ha aumentado debido a la reapertura de nuevas zonas en el hospital. Ante esta situación, la empresa "no solo no ha adecuado la plantilla a la nuevas exigencias del servicio, sino que no ha cubierto ni las bajas ni las vacantes", tal y como marca el convenio colectivo, con lo que se ha producido una sobrecarga de trabajo que se traduce en que la empresa deba 15 días de descanso anuales de media a sus trabajadores.

La plantilla del servicio de limpieza del hospital está compuesta aproximadamente por unas 230 personas que deben de realizar el trabajo de un servicio "planificado para 274". La empresa propuso en la tarde de ayer contrataciones adicionales partiendo de la base de la actual planificación (274) hasta alcanzar 287 trabajadores en una nueva planificación del servicio.

El comité de huelga ha considerado esta propuesta como "insuficiente" pues entiende que "no soluciona el problema del exceso de trabajo", ya que la ampliación de la planificación del servicio es "necesaria" como consecuencia de la reapertura de más metros cuadrados de actividad del Hospital que el servicio de limpieza debe atender. La planificación del servicio tendría que parecerse a las ratios existentes previamente al ERTE, que se encontraban en 301 personas.

Por otro lado, CCOO asegura que la concesionaria "sigue sin cumplir" el convenio colectivo en lo referente a descansos y jornada, así como también en la planificación de la plantilla, sobre todo en lo relativo a la cobertura de bajas.

El sindicato "no entiende cómo el imprescindible e importante servicio de limpieza de un hospital se puede encontrar en estas condiciones y verse abocado a la huelga".

A su juicio, la empresa se está comportando "de manera irresponsable, ya que su única visión del conflicto no alcanza más allá rentabilizar su contrato a costa del sobreesfuerzo de sus trabajadores, sin importarle la salud de los mismos, así como las condiciones de salubridad e higiene de los pacientes, profesionales y visitantes en el Hospital 12 de Octubre".