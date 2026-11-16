Sindicatos piden a la consejera "demostrar" sus acusaciones a profesores y recuerdan que la huelga es "un derecho"

Numerosas personas durante una concentración de la comunidad educativa, frente a la Consejería de Educación, a 5 de noviembre de 2026, Madrid (España). Cientos de profesores de todas las etapas educativas, incluida la universitaria que afronta este jueves - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos del comité de huelga han pedido a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que "demuestre" sus acusaciones a los profesores y han recordado que la huelga es "un derecho constitucional", después de que haya anunciado que emprenderá acciones penales contra el "acoso" que sufre en sus actos.

Así se han pronunciado en declaraciones a los medios a las puertas de la Consejería donde se ha celebrado una nueva manifestación cuando se cumple más de un mes de huelga y mientras Zarzalejo ofrecía dentro una rueda de prensa.

La secretaria de la Federación de Educación de CC.OO, Aida San Millán, ha señalado que, aunque la consejera esté en "su legítimo derecho a presentar acciones legales, tendrá que demostrarlo". "Me gustaría que la consejera hiciera un examen de conciencia de sus responsabilidades porque no puede representar a los trabajadores y negarles la conversación, negarles a escucharles", ha sostenido.

En esta misma línea, José Luis Carretero de Solidaridad Obrera ha manifestado que las acciones legales "no tienen ningún fundamento" y son "un paso más" de la apuesta de Zarzalejo por "la represión y no por la negociación".

"Nos parece completamente indignante. Y ya no pedimos directamente que se siente porque llevamos seis semanas pidiendo que se siente y no se sienta sino que dimita y que deje que otras partes de la Consejería se sienten a negociar porque evidentemente está incumpliendo su obligación como consejera de la Comunidad", ha reivindicado José Ángel Quintana, uno de los portavoces de CNT.

Por su parte, Leticia Fernández de Educación Especial ha hecho un llamamiento a la sociedad para que haga "una reflexión" de cómo se sentirían si los jefes tratatasen a los trabajadores "como la consejera trata a los docentes".

CENTENARES DE PROFESORES VUELVEN A LA CONSEJERÍA

Centenares de profesores se han vuelto a concentrar este lunes frente a la Consejería "con energía" y con la esperanza de que la consejera de Educación "se siente a negociar ya" en lo que es su sexta semana de huelga indefinida.

Al ritmo de una batucada han coreado 'Dónde estás Zarzalejo' o 'Educación pública y de calidad' ataviados con sus características camisetas verdes para iniciar su semana de reivindicaciones. Además, los docentes han pitado en dirección a la Consejería, han hecho sentadas y han utilizado sus cacerolas para hacer ruido. Todos ellos se han agrupado en el carril derecho de la calle Alcalá detrás de una pancarta en la que se leía: 'Más de un mes en huelga'.

Los profesores ven la negociación "más cerca que nunca", a pesar de que han lamentado que el gasto de esta huelga que está siendo "muy elevado", pues pierden aproximadamente unos 140 euros al día.

Entre sus reivindicaciones, los docentes reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.