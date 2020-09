Sindicatos de Policía Municipal de Madrid critican que se mande a agentes a zonas de gran contagio "a pecho descubierto"

El Ayuntamiento afirma que los agentes disponen de equipos "adaptados a todas las intervenciones", defiende la delegada de Seguridad

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM) y CSIT-UP/P ha criticado este miércoles que se mande a los agentes a las zonas con mayor índice de infección confirmados, "a pecho descubierto y ni siquiera se le abonen las jornadas adicionales, productividades y horas extraordinarias que realizan para poder cubrir las necesidades de la ciudadanía ante la escasez de personal".

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos ha criticado la "situación insostenible" que sufren los trabajadores en cuanto "a la falta de medios, personal e impagos".

"Es de público conocimiento que los recientes acontecimientos derivados de la actual situación de emergencia sanitaria han incrementado las necesidades de personal, agravando aún más el problema de escasez de plantilla preexistente que solo se está pudiendo salvar gracias a la profesionalidad, implicación y disponibilidad del tiempo libre de los Policías Municipales de Madrid", han indicado en un comunicado.

Está buena fe, añaden estos sindicatos, "no está siendo recíproca" por parte del equipo de Gobierno de la capital toda vez que "ponen en primera línea a estos policías, enviándolos a las zonas con mayor índice de infección sin los mínimos elementos de autoprotección, cubriendo servicios a base de horas extraordinarias y jornadas adicionales que a día de hoy no están siendo remuneradas y, cuando esto no es suficiente, detrayendo componentes de otras zonas de Madrid con el consiguiente perjuicio a la seguridad y la atención a la ciudadanía en dichas zonas".

"No puede ser que la actual Corporación siga escudándose en la falta de garantías de un convenio laboral, que fue suscrito en contra del criterio del 85 por ciento de la plantilla, para incurrir en impagos a los trabajadores de nuestro colectivo hasta convertirlo en un mal endémico", añaden.

Por ello, CPPM y CSIT piden al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se inicie el proceso de negociación de un nuevo convenio laboral "digno, con garantías de cumplimiento y avalado por la mayoría de los policías municipales y auxiliares de Policía y no como el actual que se nos impuso pese a que fue rechazado en referéndum por el 85 por ciento de la plantilla".

UPM: "HAY RIESGO EN LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES"

Por otra parte, la Unión de Policía Municipal (UPM) ya solicitó hace unas semanas la Comunidad de Madrid que los agentes de este Cuerpo dejen de entregar las notificaciones a los casos positivos por coronavirus, ya que aseguran que "supone un riesgo tanto para estos trabajadores como para la ciudadanía en general".

En una carta enviada al director general de la Función Pública, Juan José Blázquez, el secretario general del sindicato, Jaime Johnson, le informa de que desde el 31 de agosto policías municipales realizan notificaciones de requerimientos de la Dirección regional de Salud Pública a personas que han resultado positivas en el test PCR por Covid y con la que no se ha logrado ponerse en contacto con medios habituales de los servicios sanitarios.

Según explicaban en la carta, a la que tuvo acceso Europa Press, dichas notificaciones se están llevando a cabo sin la instrucción u orden de servicio correspondiente "y la única comunicación se realiza a través de correos electrónicos desde la Unidad de Organización de los Servicios del Cuerpo de Policía Municipal a las comisarías principales de zona".

En los citados correos, añade este sindicato, además de indicar las personas requeridas, establecen unas condiciones específicas de ejecución entre las que consta que deben disponer para ello "de las correspondientes medidas de protección y prevención por la presencia del coronavirus", sin especificar cuáles son dichas medidas de protección.

El 31 de agosto un indicativo de la Unidad Integral de Distrito (UID) DE Usera, turno de tarde, ejecutó notificaciones con la única protección de una mascarilla quirúrgica, denuncian.

"Consideramos que esta medida es claramente insuficiente para tratar directamente con una persona contagiada de coronavirus; no solo para el policía que ejecuta la notificación, sino para el resto de trabajadores de la Unidad Integral, que posteriormente entrarán en contacto con él. Por no hablar de la posible extensión del contagio a los familiares y al resto de la población", critican.

Por ello, desde la Unión de Policía Municipal insisten en que esto se está llevando a cabo sin una instrucción jerárquica de ejecución o nota interna, sino a través de un correo firmado por un cabo. Así, rogaban que se dejen de ejecutar estas notificaciones porque "claramente afectan a la salud de los trabajadores del Cuerpo y además suponen el riesgo mas que evidente de propagación del contagio entre la ciudadanía".

LA POLICÍA MUNICIPAL "ESTÁ ADAPTADA A TODAS LAS INTERVENCIONES"

Ante estas críticas, la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha defendido hoy que la Policía Municipal de Madrid cuenta con los equipos "adaptados a todas las intervenciones" y el cuidado de la plantilla está "garantizado".

"Los policías municipales disponen de los equipos adaptados a todas las intervenciones. Se hizo un esfuerzo importantísimo para dotarles de esos equipos, y tenemos una reserva estratégica muy importante en el Ayuntamiento de mascarillas y protección adecuada", ha manifestado momentos antes de asistir a la comisión del ramo.

La también portavoz del Gobierno municipal ha asegurado que "la protección es la adecuada" y que se realizan PCR a la plantilla de servicios esenciales. Al tiempo, ha agradecido "la labor y el encomiable esfuerzo" de estos trabajadores.