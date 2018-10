Sindicatos policiales y Ayuntamiento se reúnen de nuevo el miércoles ante la falta de acuerdo sobre el convenio

Publicado 02/07/2018 19:47:40 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos policiales y el Ayuntamiento de Madrid volverán a reunirse el próximo miércoles a partir de las 10 horas tras fracasar este lunes las negociaciones sobre el convenio colectivo.

Ese día, se les presentará un nuevo acuerdo redactado en base a las exigencias de CSIT-Unión Profesional y la Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM), los dos sindicatos que se descolgaron del preacuerdo alcanzado entre el Consistorio y el resto de representantes sindicales.

Fuentes municipales han destacado a Europa Press su voluntad de avance a "buen ritmo" por todas las partes. "En este momento estamos profundizando en los puntos clave. Somos conscientes y siempre lo hemos sido de la situación laboral del cuerpo, una situación que todos hemos heredado y que tiene su origen en el anterior Gobierno municipal del PP", han subrayado.

"Queremos un acuerdo satisfactorio para todos y estudiaremos incrementar las medidas de presión si no hay voluntad de llegar a algo. Esperamos que este nuevo 'equipo de negociación' cumpla con lo manifestado, y que no sea una tomadura de pelo. De no ser así, nos veremos obligados a incrementar las medidas de conflicto", han destacado a Europa Press desde CSIT-UP.

El nuevo documento que se va a redactar irá en sintonía con las demandas de estos dos sindicatos, señalan. CSIT-UP ha expuesto la propuesta que les presentaron el viernes. También ha requerido a la Administración que como muestra de buena voluntad quiten las jornadas adicionales y se respeten los descansos semanas, "no obteniendo respuesta".

Este sindicato ha agradecido la implicación de todos los compañeros en defensa de un acuerdo "justo y similar" al que han llegado otros colectivos con el Consistorio; al tiempo que han pedido a los tres sindicatos que firmaron el preacuerdo rechazado en referéndum que "no sigan vendiéndolo como algo bueno".

Por su parte, CPPM apuesta por un acuerdo global, que trate todos los problemas actuales, "sin acotar temas o plantarse en escasas subidas ya propuestas, considerando imprescindible una mayor dotación presupuestaria".