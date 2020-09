Los sindicatos registran el preaviso de huelga de profesorado porque "las medidas de Ayuso no se han hecho realidad"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y STEM han registrado este lunes un preaviso de huelga de profesorado para los días 22 y 23 de septiembre, al constatar que las medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para el inicio del curso 2020/21 "no se han hecho realidad".

"Las medidas de Ayuso no se han hecho realidad, no son hechos", ha recalcado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, en declaraciones a los medios desde el Registro Auxiliar la Dirección General de Trabajo, donde ha aseverado que no tienen otra opción que mantener la convocatoria de huelga, anunciada el pasado 19 de agosto para el inicio del curso y aplazada tras el anuncio de una estrategia por parte del Gobierno regional el 25 de agosto.

Por su parte, la secretaría de enseñanza de UGT Madrid, Teresa Jusdado, ha justificado la huelga en la "inacción" de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, y porque "un retorno a las aulas seguro no se puede garantizar con promesas; las promesas de poco sirven si no se realizan".

La convocatoria de huelga afecta a todas las etapas educativas no universitarias de centros sostenidos con fondos públicos, de los cuales ya han iniciado el curso el pasado día 4 el Primer Ciclo de Educación Infantil, y mañana arrancan el Segundo ciclo de Educación Infantil así como 1º, 2º y 3º de Primaria, y Educación Especial.

El día 9 se incorporarán los de 3º y 4º de la ESO, así como 1º y 2º de Bachillerato; el día 17 los de 4º, 5º y 6º de Primaria; el día 18 los de 1º y 2º de la ESO junto a los de FP Básica y Grado Medio, y el día 28 los de FP Superior.

"El curso ha empezado ya el viernes en Educación Infantil, mañana empieza en Primaria y pasado en Secundaria y no tenemos los profesores que se necesitan", ha subrayado Galvín, quien ha destacado que los equipos directivos de los centros han "reorganizado todo de nuevo con las medidas anunciadas" y han "hecho un gran esfuerzo para comunicar a la Consejería sus necesidades en esta última semana".

Sin embargo, "ahora mismo todavía hay centros que no saben qué plantilla van a tener", mientras que los que tienen profesores asignados "no saben cuándo llegarán", ha recalcado Galvín, para advertir de que sin los profesores "las medidas no se van a poder llevar a cabo".

"La Consejería de Educación no ha garantizado una vuelta segura, no ha sido capaz", ha aseverado Galvín, quien ha hecho hincapié en que tampoco han llegado las 150 enfermeras anunciadas ni equipos de protección, como mascarillas, ni termómetros suficientes. Igualmente, ha destacado que tampoco se sabe cuándo llegarán "los barracones" que son necesarios para los desdobles por falta de espacio en los centros educativos.

Así, ha afirmado que tienen que mantener la convocatoria de huelga, gracias a la cual, a su juicio, existe un plan, para que "se concreten las medidas", y "se pueda empezar el curso con las medidas de seguridad necesarias teniendo centros seguros".

Además, ha señalado que es "inadmisible" que se estén formando grupos mixtos con alumnos de diferentes cursos "haciendo destrozos en los procesos educativos del alumnado solo por no invertir lo que se necesita", mientras ha considerado que el descenso de ratios "se queda corto porque no garantiza la presencialidad" en todos los niveles, y deja fuera algunas etapas educativas.

"Vamos a estar defendiendo el derecho a la educación de nuestro alumnado, vamos a estar defendiendo una vuelta segura y cada una de las medidas que se necesitan, por eso tenemos que convocar la huelga y la convocamos", ha sentenciado.

LOS REFUERZOS "NI ESTÁN NI SE LES ESPERA"

En la misma línea, Jusdado ha recalcado que el profesorado y los equipos directivos de los centros están "haciendo lo imposible" por acondicionar los centros educativos como resultado de la reducción de las ratios, "pero a fecha de hoy muchos equipos directivos todavía no saben con qué profesorado cuentan mañana".

Según ha señalado, un día antes de la incorporación de cientos de miles de alumnos, "ese profesorado extra Covid, esos 11.000 profesores que había prometido la presidenta, ni están ni se les espera".

A este respecto, ha señalado que algunos centros ya tienen refuerzos asignados y "no llegan a cubrir las necesidades para la no realización de los grupos mixtos", sobre los cuales ha indicado que "precisamente no son criterios pedagógicos los que obligan a los centros a la creación de los grupos mixtos, de diferentes niveles y edades, sino que son únicamente económicos".

Igualmente, ha manifestado la preocupación de UGT por la falta de un "plan de compensación de desigualdades" para el alumnado, que está "en un riesgo superior de abandono o de fracaso" tras la pandemia.

Por otro lado, ha apuntado que van a quedar alrededor de 1.200 centros públicos sin personal sanitario que asuma la coordinación Covid, que recaerá en docentes que no tienen cualificación ni tendría que asumir esas responsabilidades. Asimismo, ha aludido a la falta de protocolo de adaptación de los puestos de trabajo de los colectivos más vulnerables al Covid-19.

"Nos tememos que mañana volverán los alumnos a las aulas y faltará un parte muy importante del profesorado que se tendrá que hacer cargo de ellos", ha advertido Jusdado, quien a constatado que no hay garantías de que los miles de profesores que sean contactados hoy para incorporarse mañana puedan hacerlo.

"EL INICIO DE CURSO PUEDE SER MUY CAÓTICO"

El portavoz de CGT, Enrique Díaz, ha asegurado que "el inicio de curso puede ser muy caótico", debido a la falta de nombramientos de profesores dentro de las cifras anunciadas por el propio Gobierno regional, que a su juicio "son insuficientes".

Según sus cálculos, son necesarios "un mínimo" de 11.000 profesores solo para la educación pública, a la que el Gobierno regional destinará alrededor de 7.000 docentes, de los cuales se han nombrado en torno a 300.

A su juicio, la política del Gobierno regional "es tan caótica" y "viene tan tarde", que la situación de la escuela pública para mañana es de "gravedad".

"Nos permitimos hasta dudar de que todo esto sea simplemente caos y mala organización y no responda a una política organizada de ataque, dejar en entredicho y mal a la escuela pública madrileña", ha apostillado.

Tal y como ha afirmado, mientras lo que les llega del Gobierno regional son "prisas, urgencias ocurrencias y poco más", los equipos directivos "están hoy llegando a trabajar con la incertidumbre de qué se van a encontrar mañana, de si van a tener los profesores necesarios para los oportunos desdobles y para atender las sustituciones por situaciones precisamente de Covid".

"El equipo directivo mañana tiene que abrir los colegios y pasado los institutos, y lo que hay es incertidumbre, dudas y ansiedad", ha aseverado.

Por parte del sindicato STEM, Sergio López del Río ha manifestado su preocupación por unas ratios que considera "insuficientes" teniendo en cuenta el contexto actual en el que las reuniones sociales se limitan a 10 persona, al tiempo que ha subrayado que ni siquiera el profesorado que prometieron para cubrir esas ratios está llegando a día de hoy a los centros.

"Nos preocupa la improvisación que está mostrando la Comunidad de Madrid en todas las actuaciones que está teniendo desde el inicio del mes de septiembre y desde antes, como el lamentable espectáculo que se dio en la primera jornada de los test de seroprevalencia", ha agregado.

Asimismo, ha criticado que la Comunidad "está haciendo todo lo posible por reducir la contratación de plantillas al mínimo", por lo que se está "generalizando la práctica de hacer grupos mixtos".