Sindicatos responsabilizan al delegado del Gobierno de agresiones a agentes por hacerles trabajar "a ciegas" en Sol

Varios agentes de la Policía Nacional vigilan una concentración contra la acampada en la Puerta del Sol, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato JUPOL ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de hacer trabajar a la Policía Nacional "a ciegas" y le ha responsabilizado de las agresiones sufridas por algunos agentes el lunes en las inmediaciones de la Puerta del Sol en medio de los altercados entre manifestantes que acudieron a la plaza para arremeter contra los acampados por la crisis de la vivienda.

"Han agredido brutalmente a compañeros de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), llegando a apalear a uno de ellos cuando estaba en el suelo. Una situación de extrema gravedad que pone en riesgo la integridad de los policías y la seguridad ciudadana", ha manifestado el sindicato en una publicación en sus redes sociales en la que adjunta un vídeo de los incidentes.

JUPOL ha señalado así la "responsabilidad" del delegado del Gobierno no solo por "permitir" la acampada en la Puerta del Sol "sin instrucciones operativas ni información" para las unidades intervinientes --especialmente Unidades de Intervención Policial y UPR-- que tienen que trabajar "totalmente a ciegas, sin los medios humanos y materiales suficientes".

"Basta de dejar a los pies de los caballos a los policías", han exigido desde el sindicato, que exige "medidas urgentes y responsabilidades" por lo ocurrido en la víspera, cuando personas con banderas de España --algunas de ellas franquistas-- y de la Cruz de Borgoña se concentraron en las inmediaciones de Sol para arremeter contra los acampados.

Finalmente, el sindicato ha incidido en que la seguridad de los agentes "no puede depender de la improvisación y decisiones políticas" de parte de quienes deberían "proteger a la Policía Nacional y a la ciudadanía". En este contexto, JUPOL ha trasladado además su mensaje de apoyo a los agentes que fueron agredidos.

La Policía Nacional detuvo en la víspera a cuatro personas --una mujer y tres hombres, uno de ellos menores de edad-- acusados de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Varios agentes de Policía resultaron heridos en estos altercados, apuntan fuentes policiales.