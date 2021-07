Sindicatos ven "insuficiente" las plazas de formación sanitaria y advierten de fugas a otras CCAA por malas condiciones

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT han calificado este viernes de "insuficiente" el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para la convocatoria 2021/2022, que en la región ascenderá a 1.768, y han advertido de la "fuga" de sanitarios a otras comunidades autónomas por las malas condiciones laborales que se ofrecen en la Comunidad.

En concreto, el Ministerio de Sanidad ha anunciado para el próximo curso un total de 10.634 plazas en las diferentes especialidades, con un incremento de un 3,8% respecto al año anterior. De ellas, para la titulación de Medicina serán 8.188; para Enfermería, 1.822; para Farmacia, 309; para Psicología, 204; para Biología, 46 (la única que desciende, con un -8%); para Física, 43; y para Química, 22 (se mantiene igual).

Del cómputo total de plazas a nivel nacional, la Comunidad de Madrid, con 1.768 (el 16,6%), es la región española que más plazas de formación sanitaria oferta por el sistema de residencia; seguida de Cataluña, que aporta 1.692 plazas; y de Andalucía, que ofrece 1.669 plazas.

Para ambos sindicatos, no obstante, no es un número suficiente de plazas para paliar el déficit de plantilla en la sanidad pública madrileña. "Son claramente insuficientes. La Comunidad de Madrid no mejora las condiciones salariales de los y las profesionales de la Sanidad y por tanto aunque se formen aquí luego se marchan a otras comunidades autónomas que les ofrecen mejores condiciones laborales, frente a la precariedad laboral del Sermas", ha denunciado el secretario general de CC.OO. Sanidad Madrid, Mariano Martín-Maestro.

Por su parte, desde la Federación de Sanidad de UGT ha abundado en esta denuncia y ha lamentado que, aunque los sanitarios "se formen en los mejores centros y junto a los mejores profesionales" al acabar la residencia "emigran" a otras regiones "por culpa de las lamentables condiciones de trabajo que se les ofrece" y son esas comunidades A¡autónomas las que "recogen los frutos de años de esfuerzo".

"Ocurre en médicos, en enfermeras y se cuentan por miles los profesionales que pierde Madrid cada año por estas causas. Formar más residentes está muy bien, pero mientras las condiciones que se oferten sigan siendo las mismas, Madrid seguirá siendo la fábrica de médicos y enfermeras para el resto del país", ha advertido un portavoz del sindicato.

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Investigación, Docencia y Documentación y con la colaboración de las unidades docentes y de las direcciones de los diferentes centros sanitarios, ha ofertado 128 plazas más de formación en las dos últimas convocatorias.