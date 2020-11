Sistema VioGén sigue a más de 8.600 víctimas de violencia de género en la región, un tercio a cargo de Policía Local

"No ahorraremos ningún esfuerzo para seguir combatiendo la violencia contra las mujeres con determinación", ha dicho hoy José Manuel Franco

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) tiene actualmente en la Comunidad de Madrid más de 8.600 casos activos, cuyo control realizan las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 2.815 casos a manos de las diversas Policía Locales de la región.

Así lo ha indicado esta mañana el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha presidido los reconocimientos 'Meninas 2020' a tres entidades que lucha a favor de las víctimas de la violencia machista.

Allí ha felicitado a las 31 municipios que ya cuentan con la herramienta Viogén y ha destacado la labor de los ayuntamientos en luchar contra esta lacra porque es la administración más cercana a los ciudadanos. En el acto estaba presente el presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita.

"Cuanto más coordinemos todos los agentes e instituciones más eficaz y eficiente será la protección a las mujeres. La detección temprana, la vigilancia, el sistema VioGén y las actuaciones conjuntas son prueba de ello, siendo esencial la tarea de las unidades especializadas de Policía Nacional, las policías municipales, la Guardia Civil y la administración de Justicia, a la que doy mi más sincero agradecimiento por su labor", ha subrayado el delegado.

El representante del Gobierno central en Madrid ve también importante la sensibilización de los más jóvenes en esta materia y, por ello ha puesto en valor que durante el pasado curso, a pesar de la pandemia, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido en 19 centros escolares y han dado 130 charlas sobre igualdad y detección de maltrato.

UN CAMINO LARGO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Franco ha manifestado que la violencia contra las mujeres "es una violencia que se presenta con muchas caras y, a veces, de manera muy sutil". "Una violencia que, desde hace 16 años, con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero en 2004, conseguimos sacar del ámbito privado para reconocerla como una violencia estructural, un problema real y muy cercano que nos afecta a toda la sociedad y a toda la ciudadanía", ha señalado.

El representante del Gobierno central en Madrid ha subrayado que "solo como una empresa común y desde todos los frentes posibles podemos seguir combatiendo esta brutal manifestación de desigualdad en que los agresores consideran a las mujeres carentes de los mínimos derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión".

"En estos años hemos aprendido que el combate contra esta violencia que ofende, duele y oprime, no solo a las mujeres sino a toda la sociedad, necesita una respuesta integral en la que todas las instituciones y otras iniciativas, como las que hoy reconocemos, estamos volcados. Porque cuanto más coordinados estemos, instituciones y fuerzas policiales, más eficaz y más eficiente será la protección que debemos proporcionar a las mujeres", ha subrayado.

El delegado ha aprovechado la ocasión para pedir a las víctimas que denuncien. Las dos asesinadas en la región por violencia machista este año no lo habían hecho. "Seguir trabajando en esta lucha supone animar a denunciar, porque denunciar es la verdadera y única forma de romper el círculo en el que se encuentran las mujeres que sufren esta lacra", ha animado.

"Hace nueve meses en esta misma sala, cuando tomé posesión como delegado del Gobierno afirmé que si una labor iba a ser prioritaria para mí, era la de garantizar la seguridad y el disfrute de los derechos y libertades de las mujeres en nuestra comunidad. Aquel día dije y lo vuelvo a decir hoy que desde la Unidad de Violencia de Género y en coordinación con la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales, nuestros esfuerzos se dirigirán a cuidar, acompañar y proteger a todas las mujeres que vean amenazada su seguridad y sus vidas por la pandemia del machismo", ha recordado.

Finalmente, Franco ha indicado que la sociedad "no será verdaderamente libre hasta que no esté libre de cualquier discriminación y desigualdad como la provocada por la violencia de género". "Tened la completa seguridad de que este Gobierno, esta Delegación del Gobierno y, sobre todo, este delegado del Gobierno no ahorrará ningún esfuerzo para seguir combatiéndola con determinación. En ello estamos y en ello seguiremos", ha concluido.

PREMIADAS

La primera de las entidades premiadas ha sido el Centro municipal Concepción Arenal Centro de atención a mujeres víctimas de trata y en contextos de prostitución, cuyo galardón ha recogido la directora de Prevención y Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, Ana Fernández Izquierdo.

"La trata es un fenómeno que nos está abordando en todo el mundo y es la violencia más extrema hacia las mujeres y tiene efectos devastadores. Vamos a ser parte de la solución y ofrecer salidas para que estas mujeres consigan salir de la violencia. Es un recurso muy consolidado, el año pasado atendió a 550 mujeres", ha apuntado.

También ha sido reconocido con un premio 'Meninas 2020' el Programa Atiende Mujeres de la Comunidad de Madrid, que ha recogido la nueva viceconsejera de Políticas Sociales, Silvia Sánchez. Según ha explicado, este programa quiere facilitar apoyo especializado a mujeres y menores, y acompañamiento emocional, "que es tan importante o más que lo material".

"La violencia machista es un atentado contra los derechos humanos y no nos podemos poner de perfil. El compromiso es avanzar todos juntos para lograr acabar contra esta lacra. Si queremos acabar con la violencia machista, debemos ir juntos. Espero que en unos años no sea necesario hacer estos reconocimientos y que los datos del programa Atiende caigan en picado. Mientras tanto, hago un llamamiento a que todas las mujeres, que no están solas, que hay multitud de profesionales dispuestos a acompañarles y que puedan romper su silencio", ha dicho.

La tercera entidad galardonada ha sido la fundación 'Ellas lo bordan', que ha recogido la impulsora de este proyecto, la doctora Regina Cárdenas, quien ha explicado que nacieron para dar oportunidades a aquellas mujeres oprimidas y vulnerables con hijos a cargo, buscándoles una salida "y una oportunidad de vida y dignidad a través de un empleo".

"Son mujeres que no tenía una formación laboral ninguna, que venían una situación de maltrato físico y psicológico. Llevamos cuatro años de camino y hemos sacado multitud de mujeres víctimas de violencia de género y alta vulnerabilidad, que han creído que valen y han sacado adelante una vida laboral. Creo que los proyectos que salen delante de verdad son los que se unen la instituciones públicas, empresas privadas y tercer sector", ha finalizado.