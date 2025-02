Las solicitudes para vivienda protegida en la región se duplican en 2024 tras la actualización de precios

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las solicitudes para vivienda protegida en la Comunidad de Madrid se duplican en 2024 tras la actualización de precios tras 16 años, pasando de 1908 a 3758, tal y como ha dado a conocer el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

"Nuestra decisión, aunque no lo van a reconocer, como esperábamos, está dando sus frutos. Para que se hagan una idea, el número de solicitudes entre febrero y diciembre de 2024 duplica a las registradas en el mismo periodo del año anterior. Y es evidente que el objetivo de fomentar la construcción de vivienda protegida, en este caso, se ha cumplido y va por buen camino", ha reivindicado el responsable de Transportes desde el Pleno de la Asamblea de Madrid durante una comparecencia a petición de Vox.

Así, ha recordado que se trata de unos precios que estaban "totalmente desfasados" y que hacían "imposible asumir el 30% de los costes sufridos por el sector de la construcción".

Por otro lado, el consejero ha subrayado que el Gobierno regional ha incluido ayudas a pequeños municipios en el Plan de Inversiones Regionales para la ejecución de actuaciones de inversión encaminadas a incrementar su capacidad residencial real en régimen de alquiler social o precio asequible para el periodo 2024-2026. Y, concretamente, en el año 2024, la Comunidad de Madrid ha tramitado nueve concesiones por un importe total cercano de cinco millones de euros.

También ha reivindicado las ayudas de impulso a la promoción de viviendas en alquiler asequible, "facilitando a las constructoras y cooperativas el acceso a préstamos de protección pública con aval de la Comunidad de Madrid a través de AvalMadrid".

Este acuerdo, firmado por la Comunidad de Madrid y AvalMadrid, supone aportar 15 millones de euros de las arcas públicas y estima que con estos fondos se podrá movilizar en torno a 700.000 viviendas.

Al hilo, Rodrigo ha recordado que han impulsado medidas legislativas que buscan conseguir "un urbanismo mucho más flexible" que permita también la transformación de oficinas en vivienda.

"Esperamos paliar la situación de escasez de oferta de vivienda en la región. Se trata de una ley que introduce modificaciones a la todavía vigente Ley del Suelo y que supone importantes avances tales como la liberalización de más de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo terciario que podrá ser utilizado para convertirlos en vivienda", ha apostillado.

VOX EXIGE AL GOBIERNO QUE "ASUMA RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha puesto el foco en que siguen esperando "esas 25.000 viviendas que prometió Ayuso" y que el Gobierno debe "asumir su responsabilidad" y decir con claridad por qué en Madrid "se condenan las nuevas generaciones a una vida de alquileres abusivos, a la incertidumbre de no saber si mañana podrán seguir en su casa porque no pueden pagar el alquiler o directamente no pueden independizarse".

"Han abierto nuestras fronteras entregando la vivienda y nuestros barrios a la voracidad de fondos extranjeros. Con su efecto llamada en forma de prioridad en ayudas sociales o servicios públicos. También han atraído a Madrid a una inmigración masiva que incrementa la demanda de forma descontrolada", ha censurado.

LA IZQUIERDA PIDE MÁS VIVIENDA PÚBLICA Y CRITICA EL PLAN VIVE

Desde la izquierda de la Cámara, el parlamentario de Más Madrid Jorge Moruno le ha pedido al Gobierno regional que "copien" sus medidas invirtiendo 1.800 millones de euros anuales de vivienda pública para "dar soluciones" y conseguir una alternativa habitacional que sea real.

"Nos presentaron aquí el Plan Vive como el plan de vivienda asequible más ambicioso de toda Europa", ha criticado al aludir a "derrumbes de muros, cucarachas, desperfectos, suelos de nivelados, falta de agua caliente y cientos de renuncias", a lo que ha añadido su crítica al "terraplanismo inmobiliario" del Gobierno autonómico.

Por último, el diputado socialista Rafael Martínez Pérez ha reivindicado la labor de los alcaldes ante la crisis de la vivienda y ha destacado que este viernes una decena de regidores socialistas registrarán una iniciativa legislativa en la Cámara para debatir sobre topar los alquileres.

En su intervención ha cifrado en 733 los inmuebles construidos por el Ejecutivo regional en 17 años y ha centrado el discurso en el Plan Vive, asegurando que inicialmente plantearon 25.000 viviendas, luego las bajaron a 15.000 y han terminado por 6.500 viviendas.

"Más allá de las casi 2.000 viviendas que han entregado en este ejercicio 2024 (...) Le quedan a ustedes dos años de legislatura y tienen que entregar aún todavía más de 4.500 viviendas ¿Cómo lo van a hacer, señor consejero?", ha cuestionado.